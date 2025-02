A magyar lemezlovasok atyja, a pöttyös labdák koronázatlan királya, Dévényi Tibi bácsi február 11-én ünnepli a 78. születésnapját. Ahogy minden évben, a jeles alkalomból Bochkor Gábor is felköszöntötte a Retro Rádió reggeli műsorában, ahol a közkedvelt disc jockey kissé szomorúan mesélt az idei évfordulóról.

Dévényi Tibi bácsi családja nem lesz teljes a születésnapján (Fotó: Markovics Gábor)

Az ország Tibi bácsija már 50 éve szállítja a legjobb slágereket a különböző fesztiválokon és eseményeken. A lemezlovas naptára idénre is betelt már, most mégsem a tőle megszokott vidámsággal és energiával várja a nyarat, ugyanis nehéz időszakon megy keresztül. A szomorkás hangulat részben annak is köszönhető, hogy Dévényi Tibi bácsi fia külföldre költözött. A lemezlovas fiatalabb gyermeke, Dévényi Máté a diploma után Spanyolországba ment tanulni, majd úgy döntött, ott is kezd dolgozni, így édesapja csak nagyon ritkán látja. Sajnos karácsonyra, sőt a születésnapjára sem tudott hazautazni. De nagyobbik fia, Dévényi Dani igyekszik kárpótolni, aki étterme mellett édesapja nyomdokaiba lépve DJ-ként is tevékenykedik.

Dévényi Tibi bácsi felesége színesíti meg a mindennapokat

A sztár DJ valamivel több mint 2 évvel ezelőtt nősült meg másodszorra, amikor 14 év kapcsolat után elvette Beát. Dévényi Tibor feleségének lenni persze biztosan nem egyszerű, de úgy tűnik, a mindennapokban nagyon boldogok együtt, ez a születésnapján sincs másként. A nagyszabású ünneplés és fergeteges buli ennek ellenére valószínűleg kimarad, ugyanis a lemezlovas úgy érzi, egy időre már eleget szórakoztak, így az esküvő óta nem vágyik hasonló összejövetelekre.