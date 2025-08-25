Harry herceg ismét borsot tört saját családja orra alá – most átveréssel vádolta a palotát

Harry herceg újabb lépése ismét vihart kavart a brit királyi családban. A hírek szerint a palotát csak percekkel azelőtt értesítették, hogy adásba került volna a BBC-interjúja, amelyben azt állította, hogy a tőle megvont állami biztonsági védelem nem szakmai döntés, hanem egy „intézményi átverés” része volt. A herceg szerint a Royal Household is befolyást gyakorolt a folyamatra, amelynek eredményeként a legmagasabb kockázati szintről a legalacsonyabbra sorolták át egyik napról a másikra. Robert Hardman királyi szakértő a Daily Mailben arról írt, hogy mindez „jelentős irritációt” okozott a palotában.

Harry herceg újabb lépése ismét vihart kavart a brit királyi családban Fotó: AFP

Harry 2020-ban, feleségével, Meghan Markle-el közösen hagyta ott a királyi család hivatalos életét, azóta pedig többször is keményen bírálta az intézményt. Legemlékezetesebb megszólalásai közé tartozik a 2022-es Netflix-dokumentumfilm, valamint a 2023-ban megjelent Tartalék című önéletrajzi könyv. Bár 2024-ben, amikor III. Károly királyt és Katalin hercegnét is rákbetegséggel diagnosztizálták, Harry visszafogottabbnak mutatkozott, idén tavasszal ismét a nyilvánosság elé állt. Miután elvesztette a fellebbezést biztonsági jogosultságainak ügyében, az interjúban újabb vádakat fogalmazott meg a palota ellen – írja az Express.

Az elmúlt hónapokban egyszerre mutatkoztak jelei a feszültség enyhülésének és a konfliktus mélyülésének. Harry gesztust tett azzal, hogy koszorút és levelet helyezett el néhai nagyapja, Fülöp herceg emlékére a Nemzeti Emlékkertben, ugyanazon a napon, amikor a király és Kamilla királyné is megjelentek a VJ-napi évfordulón. A gesztust egykori királyi inas, Grant Harrold „ügyes húzásnak” nevezte, amely akár a békülés felé vezető út is lehet.

Harry herceg és a királyi család egyre távolodik egymástól?

Ugyanakkor a testvérével, Vilmos herceggel való kapcsolata továbbra is rendkívül feszült. Királyi szakértők szerint a fivérek közötti viszály „rosszabb, mint valaha”, és semmi jele annak, hogy a közeljövőben rendeződne. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a walesi herceg állítólag továbbra sem bízik Meghanban, amit Richard Fitzwilliams királyi szakértő úgy fogalmazott meg: „A Meghan iránti bizalmatlanság az egyik fő oka annak, hogy Vilmos nem közeledik Harryhez.”