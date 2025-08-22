Szakértő kíméletlen véleménye arról, miért nem tudja Vilmos herceg rendezni a viszályt Harryvel

Egy vezető királyi szakértő azt állítja, hogy Vilmos herceg bizalmatlan Meghan Markle iránt, és ez az egyik fő oka annak, hogy nem hajlandó közeledni öccséhez, Harry herceghez.

Fotó: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Már öt év telt el azóta, hogy Harry herceg és Meghan Markle úgy döntöttek lemondanak a magas rangú királyi feladataikról, és életüket a kaliforniai Montecitóban folytatják két közös gyermekükkel, a hatéves Archie herceggel és a hároméves Lilibet hercegnővel.

Richard Fitzwilliams, vezető királyi szakértő a Fox Newsnak elárulta, hogy Vilmos herceg erős bizalmatlansága Meghan iránt kulcsfontosságú tényező abban, hogy nem keresi testvére társaságát. Hozzátette, hogy ez csak egy a sok tényező közül, mivel Vilmos úgy érzi, hogy Harry elárulta a királyi családot.

Figyelembe véve… a személyes támadásokat, amelyeket a Spare című memoárban megfogalmazott ellene, a kibékülés a walesi herceggel valószínűleg nagyon nehéz lesz

– mondta a királyi szakértő.

Majd kihangsúlyozta: „Vannak dolgok, amelyeket nem lehet elfelejteni.”

Harry mindent feltáró memoárja, a Tartalék 2023 januárjában jelent meg, és a herceg életének fontos pillanatait, valamint a királyi családdal való kapcsolatát részletezte. A Guinness Világrekordok szerint a Tartalék minden idők leggyorsabban fogyó nem fikciós könyve lett a megjelenés napján – írja az Express.

Természetesen a kibékülés kívánatos lenne, és a száműzetés, amelyben Harry most él, gyakran nagyon szomorú… Legutóbb tavaly augusztusban, Lord Fellowes emlékszolgálatán voltak együtt a testvérek, és állítólag akkor sem beszéltek egymással. Kétlem, hogy azóta sok minden megváltozott volna

– tette hozzá Richard Fitzwilliams.