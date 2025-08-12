Micsoda szavak! – Nyíltan üzent Harry hercegnek II. Erzsébet egykori sajtótitkára

„Harry herceg hagyjon fel az áldozatszereppel” – jelentette ki a királynő volt sajtótitkára, aki szerint az „impulzív” hercegnek saját forgatókönyvet kellene írnia, mert az emberek belefáradtak abba, hogy úgy érzi, a világ ellene van.

Fotó: AFP

„Harry hercegnek abba kellene hagynia, hogy áldozatnak állítja be magát, mert a közvéleménynek elege van abból, hogy állandóan azt hallja, milyen szörnyű az élete” – figyelmeztetett Ailsa Anderson, aki 12 éven át szolgált II. Erzsébet királynő sajtótitkáraként, és nagyon szorosan dolgozott együtt az uralkodó unokájával még azelőtt, hogy az megismerte volna Meghan Markle-t. Egy, Harry „borzalmas” 2025-ös évéről szóló új dokumentumfilmben Anderson elmondta, hogy a sussexi herceg „nagyon melegszívű, megnyerő és kedves ember”, aki azonban letért a helyes útról, és meg kellene szabadulnia az áldozatszereptől – osztotta meg a bennfentes véleményét a Daily Mail.

A herceghez intézett üzenetében így fogalmazott Ailsa Anderson: „Hagyja abba az áldozatszerepet, és legyen a történet hőse, kezdje el saját maga írni a forgatókönyvet! Szerintem az emberek egyre inkább belefáradnak abba, hogy Harry herceg úgy gondolja, a világ ellene van, és hogy mennyire szörnyű az élete.”

A 2001 és 2013 között a királynő mellett dolgozó Anderson szerint a száműzetésben élő herceg „túl impulzív”, és hibát követett el azzal, hogy a nyilvánosság elé vitte családja, köztük a III. Károly király egészségi állapotával kapcsolatos magánügyeket. „Szerintem a bizalom minden életszituációban kulcsfontosságú: ha a saját családodban nem bízhatsz, akkor kiben bízhatsz?”– tette fel a költői kérdést. Hozzátette: Károly király és Vilmos herceg attól tarthat, hogy ha visszafogadnák Harryt, akkor „bizalmas információk szivárognának ki”.

A brit Channel 5 Prince Harry: My Terrible Year című dokumentumfilmjében szakértők úgy vélekedtek, hogy a herceg szeretne kibékülni a családjával, ám ennek az „egója” az útjában áll. Emma Reed Turrell pszichoterapeuta szerint „a kibékülés abszolút lehetséges, ha mindkét fél részéről megvalósul a felelősségvállalás és elszámolás”. Harryhez intézett üzenetében így fogalmazott: „Pukkassza ki az egóját egy pillanatra, és ne arra koncentráljon, hogy igaza legyen, hanem arra, hogy megmaradjon a kapcsolat. Mindkét fél részéről szükség van megbocsátásra.”