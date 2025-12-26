Beindultak a találgatások: máris gyereket vár Taylor Swift?

Taylor Swift és Travis Kelce románca még 2023 júliusában indult, az énekesnő egyik koncertjén szúrta ki magának a sportolót. Majd az események gyorsan felpörögtek, és idén nyár végén Taylor Swift a közösségi oldalán jelentette be, hogy férjhez megy.

Taylor Swift hamarosan édesanya lesz? Fotó: AFP

A rajongók az eljegyzés óta lépten-nyomon követik a pár kapcsolatát, és azonnal ugranak, bármi is történik velük. Egy sportelemző mondatai pedig most útjára indítottak egy pletykát. Bill Simmons egy vasárnap esti műsorban utalt arra, hogy Taylor Swift gyermeket várhat, miközben nyilvánosan bírálta Travis Kelce gyenge teljesítményét a Kansas City Chiefsben.

Valóban gyermeket várna Taylor Swift?

Azt nem tudni, hogy Bill Simmons kifakadása közben csak elszólta magát, vagy valós az információja. Egy biztos a megjegyzést azóta sem tisztázták: Simmons nem vonta vissza szavait, és nem adott magyarázatot a kijelentésére.

Hivatalosan is »sajnálom Kelcét«. A srác bekerült a Hírességek Csarnokába, feleségül veszi Taylor Swiftet, gyereket akar vele, valószínűleg mindenhová magánúton repül, és mindenhová biztonságiak kísérik. Erre ő csak rohangál ezen a kib*szott Titans-meccsen, és csak próbál nem megsérülni. Színlelj egy sérülést. Egyszerűen színlelj egy sérülést, és fejezd be az egészet

− idézi a sportelemző szavait a Life.hu.