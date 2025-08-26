Most jött: férjhez megy a világhírű énekesnő

RETRO RÁDIÓ

Taylor Swift és Travis Kelce romantikus képeket osztott meg Instagramon . Az énekesnő és amerikaifocista két éve vannak együtt, a rajongók pedig már nagyon várták az eljegyzést.

Taylor Swift concert
Fotó: AFP

Az angoltanárnőd és a tesitanárod összeházasodik

 – írták a kép alá önmagukra viccesen utalva.

A pár legutóbb New Yorkban keltett feltűnést, a sportoló ugyanis lovagias gesztust tett, amitől a rajongók szíve is megolvadt. Miután leparkoltak egy menő étterem előtt, először a Kansas City Chiefs játékosa kiszállt a kocsiból, hogy ajtót nyithasson Taylornak, és hogy ezt megtehesse, a testőr még hátrált is: Travis erre egy barátságos vállveregetéssel köszönte meg a testőr gesztusát. A helyszínen lévő rajongók elolvadtak a focista udvarias megnyilvánulásától. Akárcsak a mostani lánykéréstől, amelyre már olyan régóta várt mindenki.
 

 

