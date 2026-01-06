Új év, újabb kigyulladt busz Budapesten – kiderült, mit találtak eddig az ellenőrök

Kigyulladt busz borzolta a kedélyeket az újév első napjaiban is Budapesten: egy menetrend szerint közlekedő autóbusz kapott lángra január 2-án, pénteken este 19 óra 45 perc körül a XII. kerületben, a Fácános tér közelében. Kiderült: a lángok az autóbusz motorterében csaptak fel.

A kigyulladt buszok látványa rémisztő Fotó: Kovács Dávid / Bors

Mint azt a Metropol megírta, az idei tűz ugyan az utasteret nem érintette, az utasok nem kerültek veszélybe, de riadalmat keltett az eset. A jármű vezetője porral oltóval azonnal megkezdte az oltást, a kiérkező fővárosi tűzoltók pedig visszahűtötték a busz felforrósodott részeit – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A pénteki busztűz azért is keltett komoly visszhangot, mert sokakban felidézte a tavaly nyári busztűz-sorozatot. Akkor rövid időn belül több menetrend szerinti járat gyulladt ki Budapesten, elsőként olajsárra és olajszivárgásra gyanakodtak a szakemberek. A probléma azonban gyorsan túlmutatott egyedi műszaki hibákon.

A sorozatos esetek után a Budapest Főváros Kormányhivatala átfogó, szúrópróbaszerű ellenőrzéseket rendelt el a BKV autóbusz-flottáján és a karbantartásért felelős telephelyeken. Az első vizsgálatok eredménye meglepő volt: 100 átvizsgált járműből 60 nem felelt meg a műszaki előírásoknak. Szeptemberben további 59 buszt ellenőriztek, ezek 44 százalékánál merült fel valamilyen műszaki probléma.

A kormányhivatal azóta is kiemelten ellenőrzi a fővárosi buszokat. A 2025. augusztus 18-a óta tartó átfogó ellenőrzési sorozatban a kormányhivatal decemberi tájékoztatása szerint eddig a Budapesten közlekedő BKV-autóbuszok közel felét vizsgálták át. Az eredmény: a járművek 32 százalékánál tártak fel műszaki hiányosságokat.

A hatóságok szerint a rendszeres ellenőrzéseknek már van kézzelfogható hatása. A BKV a feltárt hibákat folyamatosan javítja, és szigorúbb karbantartási gyakorlatot vezetett be, ami összességében javította a buszok műszaki állapotát és az utasbiztonságot is.

Ezek a leggyakoribb, akár tűzveszélyes hibák, a kigyulladt buszok esetében is ilyen hibák derültek ki:

olajszivárgás a motoron és a váltón (tűzveszélyes)

az üzemanyag-rendszer nem megfelelő tömítettsége (tűzveszélyes)

hűtőfolyadék-szivárgás

nem megfelelő fékhatás

nem megfelelő állapotú gumiabroncsok

a kormány és a futómű nem megfelelő állapota és működése

A kormányhivatal a jelentésben hangsúlyozta: az ellenőrzések nem állnak le, mert az utasok biztonsága nem lehet szerencse kérdése. A buszok megfelelő műszaki állapotban tartása a fővárosi városvezetés és a BKV felelőssége, a hatóság pedig továbbra is minden jogszabályi eszközt alkalmazni fog annak érdekében, hogy Budapesten valóban biztonságos autóbuszok közlekedjenek.