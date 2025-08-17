Rettenet az utcán, újabb busz füstölt el Budapesten – videó

Őrület: újabb busz kezdett el füstölni Budapesten, ezúttal egy 7E jelzésű busz terítette be füsttel az utcát – írja a Bors. Szepesfalvy Anna, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselője osztotta meg a közösségi oldalán a szombati esetről készült videót. Vajon mikor lesz vége a busztüzeknek?

A felvételen jól látszik, ahogy a busz a megállóhoz közel, az út szélén áll, a hátuljából pedig dől a füst. A szombaton kigyulladt buszról készült felvétel:

Nem lehet a véletlenre fogni a busztüzeket

Ahogy azt említettük, a héten ez már a negyedik eset. Szerda délelőtt Budapesten, az V. kerületi József Attila – Nádor utca kereszteződésében kigyulladt egy 16-os jelzésű busz, amin több ember is utazott. A tűz átterjedt arra az épületre is, ami mellett a busz megállt, valamint egy jelző lámpára is. Másnap, csütörtökön újabb két busz gyulladt ki a fővárosban, mindkettő a XII. kerületben. Az első a Németvölgyi úton, a másik az Alkotás utcában. Egyik esetben sem sérült meg senki, minden utas időben le tudott szállni a buszról.

Az esettel kapcsolatban Wintermantel Zsolt, közlekedésmérnök a Borsnak elmondta, kimondottan örül, hogy a kormányhivatal elrendelte az átfogó vizsgálatát a buszoknak, mert az statisztikailag semmivel nem igazolható, hogy 24 óra leforgása alatt 3 busz így meghibásodik, hogy abból 2 teljesen kiég. Tegnap pedig már négyre nőtt a kigyulladt buszok száma.

Legutóbb, 2010 előtt nagyon rossz állapotban volt a BKV járműflottája, ez Tarlós István főpolgármestersége alatt egy jelentős fiatalításon ment át: új buszok beszerzésével, illetve külső szolgáltatók bevonásával. Sajnos azonban az elmúlt években újra elkezdett öregedni a buszpark, mert nincs meg a megfelelő ütemben történő cseréjük. Ráadásul a feszes menetrend betartásához szinte az összes buszt ki kell adni a forgalomba, emiatt aztán megfeszített tempóban dolgoznak a karbantartók és a szerelők

– mondta a szakértő, aki hozzátette, hogy biztosan van valami oka, mert ezt csak a véletlennel már nem lehet indokolni.

A Bors BKV-informátora szerint azért gyulladtak ki a buszok, mert elmaradt a motormosás és a karbantartás. Úgy tudni, hogy most telepenként 200 busz motorterét mossák át, mert a rárakódott olaj tűzveszélyes. Mindez nagyjából ezer buszt érint, tehát gyakorlatilag a teljes flottát.