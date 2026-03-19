RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor Brüsszelből: Itt éjszakázunk - videó

Hosszúra fog nyúlni a tárgyalás Brüsszelben. Még csak az elején tartanak a vitákban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 18:46
Itt éjszakázunk úgy látom. Ez nem néz ki jól. 

Orbán Viktor Brüsszelből üzent, ahol éppen a magyarok érdekében tárgyal. A miniszterelnök elárulta, hogy az energia témájában a vita nagyon eldurvult, de úgy néz ki, hogy még a migráció kérdésében is meg akarnak nyitni egy vitát.

Ha megnyitják a migrációt, az hosszú lesz

- tette hozzá, majd elárulta, hogy a legfőbb témák Ukrajna, energiaárak, migráció, versenyképesség, és a Közel-Kelet lesznek.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
