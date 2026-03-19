Orbán Viktor Brüsszelből: Itt éjszakázunk - videó
Hosszúra fog nyúlni a tárgyalás Brüsszelben. Még csak az elején tartanak a vitákban.
Itt éjszakázunk úgy látom. Ez nem néz ki jól.
Orbán Viktor Brüsszelből üzent, ahol éppen a magyarok érdekében tárgyal. A miniszterelnök elárulta, hogy az energia témájában a vita nagyon eldurvult, de úgy néz ki, hogy még a migráció kérdésében is meg akarnak nyitni egy vitát.
Ha megnyitják a migrációt, az hosszú lesz
- tette hozzá, majd elárulta, hogy a legfőbb témák Ukrajna, energiaárak, migráció, versenyképesség, és a Közel-Kelet lesznek.
