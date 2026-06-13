Orbán Viktor: "Meghívom egy sörre!" - Videó

Szombaton tartották a 32. Fidesz kongresszust, amelyen a párt megújulásáról volt szó. Arról is döntöttek, hogy Orbán Viktor legyen újra a Fidesz elnöke. A stratégiai munka után kijárt egy kis lazítás, így az egykori miniszterelnök meghívta kollégáit egy sörre.

Kongresszus után bedobtunk egy sört, hazafele már csak az anyósülés jutott.

- írta Orbán Viktor a videóhoz, amelyet érdemes megnézni a részletekért.