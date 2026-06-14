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Orbán Viktor nehéz időkről beszélt - Videó

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Orbán Viktor az egyik legélesebb felszólalást osztotta meg a Facebookon, amely szombaton, a 32. Fidesz kongresszuson hangzott el. Gyurákovics Andrea, a ferencvárosi Fidesz elnöke leszögezte a beszédében, hogy beleállnak azokba a csatákba, amikkel megvédik az elmúlt tizenhat évüket, amire szerinte büszkének kell lenniük.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 17:05
Módosítva: 2026.06.14. 17:06
orbán viktor fidesz gyurákovics andrea beszéd

„Nem vagyok hajlandó másként értékelni, és nem vagyok hajlandó ezekben a nehéz időkben megtagadni azt, hogy fideszes vagyok. És nem vagyok hajlandó arra sem, hogy amikor egyesek, talán önös érdekből, vagy talán személyes sértettségből azt mondják, hogy akkor most változzunk. Nem! Én nem vagyok hajlandó megváltozni! Jobboldali vagyok, fideszes vagyok és az is maradok” – húzta alá. Rögzítette, hogy a szövetségnek csak egy elnöke lehet, ez pedig Orbán Viktor. „Küzdeni mindig, feladni soha” – zárta beszédét Gyurákovics.

Nehéz időkben kell igazán kiállnunk a közösségünkért, egymásért!

- kommentálta a beszédet Orbán Viktor.

 

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