Orbán Viktor csúnyán rendbe tette a tiszás rágalmazókat – Videó

Semmi alapja a tiszás rágalomhadjáratnak, mi hűek maradtunk az eskünkhöz

– írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában, amelyben a 32. Fidesz kongresszuson arról beszél, hogy a tiszások mindenkit egyből bűnösnek bélyegeznek meg, akik együttműködtek az elmúlt 16 évben a kormánnyal. De mivel semmiféle bizonyítékuk nincs erre, ezek pusztán rágalmak, sugalmak, és sejtetések.