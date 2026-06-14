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Orbán Viktor csúnyán rendbe tette a tiszás rágalmazókat – Videó

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Orbán Viktor helyretette a Tisza Párt képviselőit.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 14:55
orbán viktor fidesz Fidesz Kongresszus tisza

Semmi alapja a tiszás rágalomhadjáratnak, mi hűek maradtunk az eskünkhöz

– írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában, amelyben a 32. Fidesz kongresszuson arról beszél, hogy a tiszások mindenkit egyből bűnösnek bélyegeznek meg, akik együttműködtek az elmúlt 16 évben a kormánnyal. De mivel semmiféle bizonyítékuk nincs erre, ezek pusztán rágalmak, sugalmak, és sejtetések.

 

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