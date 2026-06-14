Orbán Viktor csúnyán rendbe tette a tiszás rágalmazókat – Videó
Orbán Viktor helyretette a Tisza Párt képviselőit.
Semmi alapja a tiszás rágalomhadjáratnak, mi hűek maradtunk az eskünkhöz
– írja Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában, amelyben a 32. Fidesz kongresszuson arról beszél, hogy a tiszások mindenkit egyből bűnösnek bélyegeznek meg, akik együttműködtek az elmúlt 16 évben a kormánnyal. De mivel semmiféle bizonyítékuk nincs erre, ezek pusztán rágalmak, sugalmak, és sejtetések.
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