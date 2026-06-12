Nem nyílik a befőttesüveg? Állítsd fejjel lefelé, majd jöhet a trükk!
Egy nagymama mutatta meg a praktikát. Így nyisd ki a befőttesüveget!
A világ egyik legjobb találmánya a befőttesüveg. Már ha kinyílik. Mert ha nem... Akkor csak a küzdelem és a bosszúság van vele! Még szerencse, hogy létezik egy módszer, ami megkönnyíti a befőttesüveg kinyitását. Mutatjuk!
Ezzel a trükkel gyerekjáték kinyitni a befőttesüveget!
Ez a konyhai praktika az egyik legjobb a világon! A Liz & Jeff Facebook-oldalon közzétett videóban egy nagymama mutatja meg, milyen egyszerű kinyitni a befőttesüveget. Csak egy kés kell hozzá, no meg a fortély!
Íme:
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