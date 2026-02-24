Nézd, hogy tartja a kést! Sosem volt még ilyen egyszerű a zöldségaprítás!

Sokak számára a konyhai műveletek mumusa a késsel való apróra vágás. A jól ismert módszer láttán ez érthető is. Ám íme egy szokatlan, ám annál egyszerűbb és nagyszerűbb módszer a zöldségaprításra. Ha megismered, te is így csinálod majd!

Sokak számára a zöldségaprítás a konyhai teendők mumusa (Fotó: Pexels/Chanwalrus)

Még sosem volt ilyen gyors és egyszerű a zöldségaprítás

Már az apróra vágás gondolata s gyomorszorító tud lenni, nem beszélve az esetleges sérülésekkel járó veszélyről! Ám létezik egy pofonegyszerű módszer, amivel tényleg gyorsan és könnyedén végezhetünk a zöldségaprítással. A Liz & Jeff Facebook-oldalán közzétett videó azt mutatja meg egy uborkával, hogy szeletelés előtt mérjünk több gyors merőleges csapást, bemetszést a késünkkel a félbevágott zöldségre, és csak utána kezdjünk „szeleteket” vágni! Utóbbi műveletnél azért tartsuk távol a zöldséget fogó kezünket a kés pengéjétől, de a módszer végeredménye magáért beszél! Mutatjuk is a praktikáról szóló videót!