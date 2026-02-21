Bernáth József elárulta titkot: ezt tedd a hússal, hogy nagyon finom legyen a marhapörkölt
Ünnepivé teszi a hétvégét a magyar séf receptje. Így készíti a marhapörköltet Bernáth József.
Akár jó az idő, akár rossz, a hétvégén jól jön egy tartalmas ebéd. Ehhez pedig tökéletes választás Bernáth József séf marhapörkölt tarhonyával receptje.
Marhapörkölt tarhonyával: nem mindegy, mekkorák a marhahús kockák!
Bernáth József elárulta fantasztikus hétvégi ebédjének receptjét. Sőt, azt is megmutatja, hogy készíti a marhapörköltet tarhonyával.
Hozzávalók 2-3 személyre a pörkölthöz:
- 500 g gömbölyű marhafelsál
- 50 g kacsazsír
- 250 g vöröshagyma
- 1 g őrölt kömény
- 4 g finom só
- 1 g frissen őrölt fekete bors
- 8 g fűszerpaprika
Hozzávalók a tarhonyához:
- 8 g kacsazsír
- 80 g tarhony
- 2 g finom só
- 1 kis fej vöröshagyma
- 420 g meleg víz
- 4 g fűszerpaprika
Hozzávalók a lecsóhoz:
- 50 g füstölt kenyérszalonna
- 130 g (2 fej) vöröshagyma
- 120 g (2 db) tölteni való paprika
- 40 g (1 db)hegyes, erős paprika
- 4 g finom só
- 10 g kristálycukor
- 200 g (4-5 db) paradicsom
Hozzávaló a tálaláshoz:
- 200 g kovászos uborka
Így készül:
„A hús inas részeit eltávolítjuk, majd 3 cm-es kockákra vágjuk. Egy felforrósított lábosba/serpenyőbe 1 evőkanálnyi zsírt teszünk, és annyi kockázott húst, amennyi épp elfedi az edény alját. Magas lángon megpirítjuk legalább két oldalát minden kockának. Kiszedjük egy edénybe, a lábos alját áttöröljük, s a maradék húst is ugyanígy megpirítjuk benne.”
– írja Bernáth József, aki a YouTube-csatornáján közzétett főzős videójában a következőket mondja: „Minél nagyobbra vágjuk a marhahús kockákat, annál finomabb lesz majd a pörkölt.”
Majd így folytatja a séf a receptet: „Amíg a hús pirul, finomra vágjuk a hagymát. Ha megvagyunk a hússal, a lábosba kanalazzuk a maradék zsírt, és ráöntjük a felaprított hagymát. Aranysárgára pirítjuk, majd hozzáadjuk a húskockákat. Átforgatjuk a húst a hagymával, és csak ezután fűszerezzük. A fűszerpaprikának csak a felét adjuk ekkor a pörkölthöz, megszórjuk a köménnyel, majd felöntjük annyi vízzel, hogy a háromnegyedéig ellepje. Lassú tűzön, letakarva legalább 1,5−2 óráig főzzük. 20 percenként érdemes átkeverni, hogy egyenletesen puhuljon. Ha főzés közben úgy látjuk, hogy túl rövid a lé, nyugodtan pótoljuk! Amikor a hús már majdnem puha, hozzáadjuk a maradék fűszerpaprikát, átkeverjük, s 25−30 perc alatt készre főzzük a pörköltet. Hústól függően a főzési idő akár 3−3,5 óra is lehet − ezt kalkuláljuk bele a főzésbe!”
Ezután rátér a köretre.
„Amíg puhul a marha, elkészítjük a tarhonyát. Egy forró edénybe beleöntjük a zsírt és a tarhonyát, s már ekkor sózzuk. Folyamatosan kevergetve mogyoróbarnára pirítjuk. Ha megpirult a tészta, hozzáadjuk a megpucolt hagymát egészben, és felöntjük a meleg vízzel. Beleszórjuk a fűszerpaprikát, megkeverjük, majd takarékon, fedő alatt 35−40 perc alatt puhára főzzük. Tálalás előtt a hagymát eltávolítjuk belőle, azt csak ízadónak használtuk.”
Végül a lecsóval zárja a sort. „A szalonnáról a füstölt, sós részeket lekaparjuk, eltávolítjuk a bőrt is, majd félcentis kockákra vágjuk. Egy edénybe elkezdjük kiolvasztani belőle a zsírt, s közben félkarikára vágjuk a megpucolt hagymát. Amikor már kezd pirulni a szalonna, nem csak üveges, hozzáadjuk a hagymát, és magas lángon pirítjuk. Ne kapjon színt! Közben a megmosott, kicsumázott tv paprikát 1,5 cm-es kockákra, a hegyes erőst pedig karikákra vágjuk, amiből meghagyunk néhány nyers karikát a díszítéshez, majd a többit a szalonnás hagymához adjuk. Ekkor sózzuk, cukrozzuk, és hagyjuk, hogy puhuljanak a zöldségek. Végül a magházától és a héjától megfosztott paradicsomcikkeket kockára vágjuk és hozzáadjuk a szalonnás lecsóhoz. Ezután már csak 6−8 percig főzzük. Az elkészült lecsót összekeverhetnénk a tarhonyával, de én külön szoktam tálalni. Ha megpuhult a hús és a tarhonya is, egy nagyobb tányérba ízlésesen egymás mellé szedjük a három elemet. A kovászos uborkát külön tálkában kínáljuk hozzá. Ki-ki a kedve szerint teheti az ételt pikánsabbá a félretett csípős paprikaszeletekkel. Jó étvágyat!” – írja Bernáth József séf a közösségi oldalán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre