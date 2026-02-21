Bernáth József elárulta titkot: ezt tedd a hússal, hogy nagyon finom legyen a marhapörkölt

Akár jó az idő, akár rossz, a hétvégén jól jön egy tartalmas ebéd. Ehhez pedig tökéletes választás Bernáth József séf marhapörkölt tarhonyával receptje.

Marhapörkölt tarhonyával: ezt tedd a a marhahússal, hogy minél finomabb lesz majd a pörkölt! (Fotó: Jason Briscoe/ unsplash.com – Képünk illusztráció)

Marhapörkölt tarhonyával: nem mindegy, mekkorák a marhahús kockák!

Bernáth József elárulta fantasztikus hétvégi ebédjének receptjét. Sőt, azt is megmutatja, hogy készíti a marhapörköltet tarhonyával.

Hozzávalók 2-3 személyre a pörkölthöz:

500 g gömbölyű marhafelsál

50 g kacsazsír

250 g vöröshagyma

1 g őrölt kömény

4 g finom só

1 g frissen őrölt fekete bors

8 g fűszerpaprika



Hozzávalók a tarhonyához:

8 g kacsazsír

80 g tarhony

2 g finom só

1 kis fej vöröshagyma

420 g meleg víz

4 g fűszerpaprika

Hozzávalók a lecsóhoz:

50 g füstölt kenyérszalonna

130 g (2 fej) vöröshagyma

120 g (2 db) tölteni való paprika

40 g (1 db)hegyes, erős paprika

4 g finom só

10 g kristálycukor

200 g (4-5 db) paradicsom



Hozzávaló a tálaláshoz:

200 g kovászos uborka



Így készül:

„A hús inas részeit eltávolítjuk, majd 3 cm-es kockákra vágjuk. Egy felforrósított lábosba/serpenyőbe 1 evőkanálnyi zsírt teszünk, és annyi kockázott húst, amennyi épp elfedi az edény alját. Magas lángon megpirítjuk legalább két oldalát minden kockának. Kiszedjük egy edénybe, a lábos alját áttöröljük, s a maradék húst is ugyanígy megpirítjuk benne.”

– írja Bernáth József, aki a YouTube-csatornáján közzétett főzős videójában a következőket mondja: „Minél nagyobbra vágjuk a marhahús kockákat, annál finomabb lesz majd a pörkölt.”

Majd így folytatja a séf a receptet: „Amíg a hús pirul, finomra vágjuk a hagymát. Ha megvagyunk a hússal, a lábosba kanalazzuk a maradék zsírt, és ráöntjük a felaprított hagymát. Aranysárgára pirítjuk, majd hozzáadjuk a húskockákat. Átforgatjuk a húst a hagymával, és csak ezután fűszerezzük. A fűszerpaprikának csak a felét adjuk ekkor a pörkölthöz, megszórjuk a köménnyel, majd felöntjük annyi vízzel, hogy a háromnegyedéig ellepje. Lassú tűzön, letakarva legalább 1,5−2 óráig főzzük. 20 percenként érdemes átkeverni, hogy egyenletesen puhuljon. Ha főzés közben úgy látjuk, hogy túl rövid a lé, nyugodtan pótoljuk! Amikor a hús már majdnem puha, hozzáadjuk a maradék fűszerpaprikát, átkeverjük, s 25−30 perc alatt készre főzzük a pörköltet. Hústól függően a főzési idő akár 3−3,5 óra is lehet − ezt kalkuláljuk bele a főzésbe!”