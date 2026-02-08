Nutellás méteres kalács – erre a receptre lehetetlen nemet mondani
Bernáth József séf receptje mindent visz. Egy szelet nem elég a nutellás méteres kalácsból.
A héten volt a Nutella világnapja, s mi mással is lehetne ünnepelni, mint egy fenséges mogyorókrémes finomsággal? A népszerű séf, Bernáth József a közösségi oldalán osztotta meg a nutellás méteres kalács receptjét. Ezután mind a tíz ujjadat megnyalod!
Kávé bolondítja meg a nutellás méteres kalács ízét
Ennek a nutellás finomságnak lehetetlen ellenállni.
Hozzávalók a tésztához:
- 6 db tojás
- 80 g liszt
- 65 g kristálycukor
- 10 g kakaópor
- fél csomag sütőpor
Hozzávalók a krémekhez:
- 1 rúd vanília
- 200 ml tejszín
- 20 g porcukor
- 150 g Nutella
- 5 g instant kávé
- 500 g mascarpone
- 25 g étcsokoládé
- 25 g fehér csokoládé
- 1 g finom só
Elkészítés:
Bekapcsoljuk a sütőt 175 °C-ra. A mascarponét kivesszük a hűtőből, hogy könnyebb legyen majd vele dolgozni. A tojások fehérjét különválasztjuk a sárgájától. A fehérjét a cukor felével kemény habbá verjük. (Nem a világ vége, ha a cukor nem grammra pontosan a fele, úgyis a végén összekeverjük a sárgájás habbal.) A cukor másik felét habosra keverjük a tojások sárgájával. Összekeverjük a két habot, és hozzáadjuk a liszttel elkevert sütőport. Puha vajjal kikenjük a formákat és beszórjuk liszttel.
A tészta felét (körülbelül 40-45%-át) az egyik vajazott-lisztezett formába töltjük. A másik felébe (a maradék 60-65%-ba) beleszitáljuk a kakaóport, elkeverjük, majd a másik formába öntjük. Azért osztjuk így, mert a kakaóportól kicsit összeesik a hab, és nem lennének egyformák. Eligazgatjuk és az előmelegített sütőben 13-15 percig sütjük őket.
Majd fontos szabályra figyelmeztet Bernáth József: sülés közben ne nyissuk rá az ajtót, mert összeesik a tészta!
A szoba-hőmérsékletű mascarponét kettéosztjuk. Az egyik feléhez adjuk a porcukrot, a kikapart vaníliát és 1 dl tejszínt, a másikhoz a maradék tejszínt, az instant kávét és a Nutellát. Elektromos habverővel kemény habbá verjük mindkettőt, majd fóliával letakarva legalább egy órára hűtőbe tesszük.
A kisült piskótákat kíméletesen kiborítjuk a formából és hűlni hagyjuk. Ha teljesen kihűltek, egy éles késsel vagy egy kenyérvágó késsel felszeleteljük őket. Egy tálcán vagy vágódeszkán egymás mellé tesszük a szeleteket, majd a kakaósra a vaníliakrémet, a simára pedig a nutellásat kenjük. Ezután felváltva rétegezzük egymás mellé. Nyugodtan csináljunk két rudat belőle, így könnyebb lesz tárolni is.
A maradék vaníliás krémet a nutelláshoz keverjük, majd befedjük vele az összeállított kalácsokat. A csokoládékat lereszeljük és sávosan a krémmel bevont kalácsokra szórjuk. Szeletelés előtt pár óráig hűtőben dermesztjük.
Szeleteléskor 45°-os szögben, srégen vágjuk fel a süteményt – így fogja kiadni a jellegzetes mintáját. Ha maradt még egy kevés reszelt csokoládénk, szórhatunk belőle a tányérra is. Jó sütést és kóstolást kívánok! – írja Bernáth József a Facebook-oldalán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre