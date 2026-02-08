RETRO RÁDIÓ

Nutellás méteres kalács – erre a receptre lehetetlen nemet mondani

Bernáth József séf receptje mindent visz. Egy szelet nem elég a nutellás méteres kalácsból.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 15:00
Módosítva: 2026.02.08. 15:14
recept Nutella Bernáth József

A héten volt a Nutella világnapja, s mi mással is lehetne ünnepelni, mint egy fenséges mogyorókrémes finomsággal? A népszerű séf, Bernáth József a közösségi oldalán osztotta meg a nutellás méteres kalács receptjét. Ezután mind a tíz ujjadat megnyalod!

A mogyorókrém kenyérre kenve vált slágerré. A nutellás méteres kalács receptje viszont még ütősebb
A mogyorókrém kenyérre kenve is finom. Ám a nutellás méteres kalács sokkal finomabb! (Fotó: Shutterstock)

Kávé bolondítja meg a nutellás méteres kalács ízét

Ennek a nutellás finomságnak lehetetlen ellenállni.

Hozzávalók a tésztához:

  • 6 db tojás
  • 80 g liszt
  • 65 g kristálycukor
  • 10 g kakaópor
  • fél csomag sütőpor

Hozzávalók a krémekhez: 

  • 1 rúd vanília
  • 200 ml tejszín
  • 20 g porcukor
  • 150 g Nutella
  • 5 g instant kávé
  • 500 g mascarpone
  • 25 g étcsokoládé
  • 25 g fehér csokoládé
  • 1 g finom só

Elkészítés:

Bekapcsoljuk a sütőt 175 °C-ra. A mascarponét kivesszük a hűtőből, hogy könnyebb legyen majd vele dolgozni. A tojások fehérjét különválasztjuk a sárgájától. A fehérjét a cukor felével kemény habbá verjük. (Nem a világ vége, ha a cukor nem grammra pontosan a fele, úgyis a végén összekeverjük a sárgájás habbal.) A cukor másik felét habosra keverjük a tojások sárgájával. Összekeverjük a két habot, és hozzáadjuk a liszttel elkevert sütőport. Puha vajjal kikenjük a formákat és beszórjuk liszttel.
A tészta felét (körülbelül 40-45%-át) az egyik vajazott-lisztezett formába töltjük. A másik felébe (a maradék 60-65%-ba) beleszitáljuk a kakaóport, elkeverjük, majd a másik formába öntjük. Azért osztjuk így, mert a kakaóportól kicsit összeesik a hab, és nem lennének egyformák. Eligazgatjuk és az előmelegített sütőben 13-15 percig sütjük őket.

Majd fontos szabályra figyelmeztet Bernáth József: sülés közben ne nyissuk rá az ajtót, mert összeesik a tészta!

A szoba-hőmérsékletű mascarponét kettéosztjuk. Az egyik feléhez adjuk a porcukrot, a kikapart vaníliát és 1 dl tejszínt, a másikhoz a maradék tejszínt, az instant kávét és a Nutellát. Elektromos habverővel kemény habbá verjük mindkettőt, majd fóliával letakarva legalább egy órára hűtőbe tesszük.
A kisült piskótákat kíméletesen kiborítjuk a formából és hűlni hagyjuk. Ha teljesen kihűltek, egy éles késsel vagy egy kenyérvágó késsel felszeleteljük őket. Egy tálcán vagy vágódeszkán egymás mellé tesszük a szeleteket, majd a kakaósra a vaníliakrémet, a simára pedig a nutellásat kenjük. Ezután felváltva rétegezzük egymás mellé. Nyugodtan csináljunk két rudat belőle, így könnyebb lesz tárolni is.
A maradék vaníliás krémet a nutelláshoz keverjük, majd befedjük vele az összeállított kalácsokat. A csokoládékat lereszeljük és sávosan a krémmel bevont kalácsokra szórjuk. Szeletelés előtt pár óráig hűtőben dermesztjük. 
Szeleteléskor 45°-os szögben, srégen vágjuk fel a süteményt – így fogja kiadni a jellegzetes mintáját. Ha maradt még egy kevés reszelt csokoládénk, szórhatunk belőle a tányérra is. Jó sütést és kóstolást kívánok! – írja Bernáth József a Facebook-oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu