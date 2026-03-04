Azt hitte nem lesz több gyermeke, de a terhesség megváltoztatta

Közösségi oldalán fakadt ki egy édesanya, aki már nem is szeretett volna több gyermeket, de a sors másképp rendelte. A terhességnek viszont volt egy kellemetlen velejárója.

Nem számolt a terhesség egyik következményével az édesanya

Még rá is keresett hogy néz ki a köldök terhesség után

Két évvel ezelőtt hasplasztikám volt, most pedig terhes vagyok. Van egy dolog, amiről nem beszélnek: az a k***a köldököd

- idézi a People.

Utólag már ő is nevet az egészen, de még kíváncsiságból rá is keresett, milyen lesz egy anya köldöke terhesség után. A valóságra elmondása szerint semmi sem készíthette fel.

A 33 éves Shante 2023. május 17-én esett át a hasplasztikán, egy olyan időszakban, amikor még úgy hitte, teljes a családja. Háromgyermekes egyedülálló anyaként – aki akkoriban épp az elköttetését tervezte – azt mondja, a további gyerekvállalás határozottan lekerült a napirendről. A szemléletmódja akkor változott meg, amikor megismerte a párját, akinek még nem volt saját gyermeke, és Shante elkezdett egy másfajta jövőt elképzelni.

Felidézte, hogy a műtét előtt a sebésze megkérdezte tőle, végzett-e már a gyerekvállalással, és figyelmeztette: egy későbbi terhesség után esetleg korrekciós műtétre lehet szükség. Akkoriban biztosnak érezte magát, de a terhesség azóta váratlan fizikai változásokat hozott, amiket a 10. hét környékén kezdett észrevenni.

A köldököm majdnem teljesen kifordult. Úgy néz ki, mint egy narancs alja

- mondta a változásról Shante. Először még humorosnak is találta, majd szembejött a valóság.

Ahogy a hasa tovább nőtt, a szórakozottságba lassan némi gátlásosság is vegyült. Az önbizalom kérdése terhesség alatt mindig is bonyolult volt számára, és azt mondja, ezúttal azon kapja magát, hogy többet takargatja a testét.

„Nem hiszem, hogy bármelyik terhességem alatt is az a „szépséges kismama” típus lettem volna. Bár szerintem viccesen néz ki a köldököm, mégis azon kapom magát, hogy inkább elrejtem, mert nem akarom, hogy az emberek azt bámulják” - közölte.

Ami a legjobban meglepte a posztolás után, hogy mennyi nő tudott azonnal azonosulni a helyzetével. A kommentszekció gyorsan megtelt mások történeteivel, akik szintén átéltek már terhességet esztétikai műtét után – Shante nem is sejtette, hogy ez ennyire elterjedt jelenség. Némi kritika is érte, ő mégis szilárdan kitart a döntése mellett, hogy bővítse a családját. Fizikailag azt mondja, a hasplasztika utáni terhesség olyan érzéseket hozott, amikre nem számított: például a bőre feszülését és a műtéti heg sötétedését. Emellett ott bujkál benne a félelem is, hogy végül talán egy újabb beavatkozásra lesz szüksége.