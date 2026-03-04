Két hónap után összeköltözött szerelmével a TV2 sztárja – hamarosan jöhet az esküvő?

A Házasság első látásra egykori szereplője, Jagicza Péter a magánéletéről mesélt, és arról, miért döntöttek úgy párjával, Lizával, hogy viszonylag rövid idő után összeköltöznek. Szerinte a kérdés nem az idő hossza, hanem az érzések mélysége. Mint mondja: „mit számít, ha az ember boldog...”

Házasság első látásra Petije szerelmes, már össze is költözött a párjával (Fotó: TV2)

Össze is költözött új párjával a Házasság első látásra sztárja

Házasság első látásra Petije és Annája házassága még a kísérlet vége előtt befuccsolt. Pedig az oltár előtt találkozó páros között minden jól indult, ám csakhamar végzetesen elmérgesedett a viszony. A vállalkozó férfi azóta szerelmes, Liza nevű kedvesével alig két hónapja ismerték meg egymást, de már össze is bútoroztak.

„Eredetileg kicsit későbbre terveztük a költözést, de végül a körülmények és a munkák alakulása felgyorsította az eseményeket. Két hónapja vagyunk együtt, de mit számít, ha az ember boldog...” – fogalmazott a Metropolnak Házasság első látásra Petije. „Nagyon örülök, hogy így alakult, ehhez persze sok logisztika kellett, de együtt mindent meg tudtunk ugrani” – mondta a vállalkozó fiatal, aki elismerte, jól áll a folyamat.

98 százalékban kész vagyunk. Egy-két bútor hiányzik csak

– ismerte el, majd hozzátette: a munkálatok oroszlánrészét ő vállalta magára.

„A költözés során mindent én raktam össze” – jegyezte meg, majd hozzátette, hogy számára ez nem kötelező szerep, hanem inkább belső igény.

„Szakembert ne, isten mentsen” – mondta nevetve, de komolyan is gondolja.

Vidéken nőttem fel, vagy mi raktuk össze, vagy nem volt összerakva: gyerekként sem láttam otthon szakembert

– árulta el Jagicza Peti, aki kifejezetten élvezi a szerelés, műszaki feladatokat.

„Nem teszek különbséget férfi–női munkában”

A sikeres férfi maximalizmusa az otthon kialakításánál is megmutatkozik.

„Liza nem volt olyan kritikus a precizitással, de én rosszul vagyok, ha valami nem pont vízszintes, nincs pont középen, nem szimmetrikus” – árulta el, majd hozzátette, a női energiákkal természetesen a választott nő tölti meg az otthonukat. A házi munkákra azonban nem tekint női feladatként: a kapcsolatukban az egyenlőségre törekszik.