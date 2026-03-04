Két hónap után összeköltözött szerelmével a TV2 sztárja – hamarosan jöhet az esküvő?
Válás után jöhet a lagzi? Házasság első látásra Petije talán még idén megkéri új szerelme kezét.
A Házasság első látásra egykori szereplője, Jagicza Péter a magánéletéről mesélt, és arról, miért döntöttek úgy párjával, Lizával, hogy viszonylag rövid idő után összeköltöznek. Szerinte a kérdés nem az idő hossza, hanem az érzések mélysége. Mint mondja: „mit számít, ha az ember boldog...”
Össze is költözött új párjával a Házasság első látásra sztárja
Házasság első látásra Petije és Annája házassága még a kísérlet vége előtt befuccsolt. Pedig az oltár előtt találkozó páros között minden jól indult, ám csakhamar végzetesen elmérgesedett a viszony. A vállalkozó férfi azóta szerelmes, Liza nevű kedvesével alig két hónapja ismerték meg egymást, de már össze is bútoroztak.
„Eredetileg kicsit későbbre terveztük a költözést, de végül a körülmények és a munkák alakulása felgyorsította az eseményeket. Két hónapja vagyunk együtt, de mit számít, ha az ember boldog...” – fogalmazott a Metropolnak Házasság első látásra Petije. „Nagyon örülök, hogy így alakult, ehhez persze sok logisztika kellett, de együtt mindent meg tudtunk ugrani” – mondta a vállalkozó fiatal, aki elismerte, jól áll a folyamat.
98 százalékban kész vagyunk. Egy-két bútor hiányzik csak
– ismerte el, majd hozzátette: a munkálatok oroszlánrészét ő vállalta magára.
„A költözés során mindent én raktam össze” – jegyezte meg, majd hozzátette, hogy számára ez nem kötelező szerep, hanem inkább belső igény.
„Szakembert ne, isten mentsen” – mondta nevetve, de komolyan is gondolja.
Vidéken nőttem fel, vagy mi raktuk össze, vagy nem volt összerakva: gyerekként sem láttam otthon szakembert
– árulta el Jagicza Peti, aki kifejezetten élvezi a szerelés, műszaki feladatokat.
„Nem teszek különbséget férfi–női munkában”
A sikeres férfi maximalizmusa az otthon kialakításánál is megmutatkozik.
„Liza nem volt olyan kritikus a precizitással, de én rosszul vagyok, ha valami nem pont vízszintes, nincs pont középen, nem szimmetrikus” – árulta el, majd hozzátette, a női energiákkal természetesen a választott nő tölti meg az otthonukat. A házi munkákra azonban nem tekint női feladatként: a kapcsolatukban az egyenlőségre törekszik.
„Rengeteget éltem egyedül, a takarítást, főzést is meg tudom csinálni. Nem teszek különbséget férfi–női munkában, egyenjogúságra törekszem. Ugyanúgy elmosogatok, és ruhamosásra kifejezetten háklis vagyok.”
Jöhet az esküvő is?
Nemcsak hogy alig két hónap után összeköltöztek, de már közös tetoválást is csináltak és lett egy nyuszijuk is. A jövő kapcsán természetesen szóba került az esküvő is… Jagicza Peti már tavaly évvégén is arról beszélt: készen áll a következő esküvőre.
„Mivel már március, idén erre nem lesz kapacitás” – fogalmazott realistán. A lánykérés kérdésénél viszont már sejtelmesebbé vált:
Nem lőném le előre a poént. De egyébként esett már erről szó, nincs kizárva, hogy ez idén megtörténik! Idén csak azért nem házasodunk össze, mert a költözés sok kapacitást felemésztett, az esküvőszervezéshez pedig kell idő és energia...
