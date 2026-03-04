Döntött Szabó Győző: „Nem akartam ilyen lenni”

A népszerű és sármos színész, Szabó Győző nem rejti véka alá, hogy élete során számos nehézségen ment keresztül. Saját generációjára tekintve azonban felismerte, hogy nem szeretne azok közé tartozni, akik az évek múlásával elengedik magukat. Számára a forma megőrzése nem csupán külsőségekről szól: az életmódváltás mögött tudatos döntés és hosszabb távú célok állnak.

Szabó Győző ma már új emberként él

Fotó: Markovics Gábor

Pályafutása során komoly sikereket ért el, a széles közönség pedig igazán a Valami Amerika filmek révén ismerhette meg a nevét. Később önéletrajzi ihletésű könyvéből készült el a Toxikoma, amely kendőzetlenül mutatta be korábbi drogfüggőségét is.

A Bors szerint Szabó Győző hisz abban, hogy ötven felett is fel lehet venni a versenyt a fiatalabb generációval. Magánéletéről ritkán nyilatkozik részletesen, bár lányával időnként közös fotókat oszt meg a közösségi oldalakon. Feleségével harmonikus kapcsolatban él, akivel mindent meg tudnak beszélni, és aki biztos támaszt jelent számára.

A hullámvölgyek és szakmai sikerek után most új fejezet kezdődik az életében, minderről A hot! magazinnak mesélt.

Szabó Győző: „Sok mindenen mentem már keresztül”

Az elmúlt időben több alkalommal beszéltél arról, hogy tudatos döntés az életedben az életmódváltás. Volt valami oka az elhatározásodnak?

Olyan igazán sorsfordító esetről nem mesélhetek. Egyszerűen arról van szó, hogy ötvenöt éves vagyok, és nagyon sok mindenen mentem már keresztül, a drogoktól kezdve a piáig. Sokkolt az a látvány és az a tény, hogy más, velem egykorúak nem emelnek meg akármilyen súlyt, nem figyelnek oda semmire. Magyarországon egyébként is jellemző, hogy sokan túlsúllyal küzdenek, és ötven fölött már nem igyekeznek az emberek karbantartani magukat, mert a legtöbben már nem akarnak megfelelni senkinek. Nem akartam ilyen lenni.

Ehelyett inkább beköltöztél az edzőterembe.

Tudom, milyen az, amikor két hónapig nincs idő lemenni edzeni. Onnan már nagyon nehéz visszajönni, ráadásul kitolódik az a pont, amikor ez a folyamat még visszafordítható. Az ember szép lassan elkezd megereszkedni, lelassul az anyagcseréje, jönnek a ráncok. Majdnem biztos, hogy minden embernek az életében eljön az a pillanat, amikor rájön, hogy ez így nagyon nem jó. Ezt követi a döntés, hogy akkor vagy így marad minden, vagy pedig teszünk ellene. Én az utóbbi mellett döntöttem. A másik ok pedig az, hogy színész vagyok, és ötvenöt évesen szeretnék még olyan szerepeket kapni, amelyben szükség van egy izmos, sportos, középkorú, jól karbantartott karakterre. Én szeretnék lenni az, aki ilyen helyzetben szóba jöhet.

