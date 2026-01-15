Megmutatta óriási átalakulását Szabó Győző! „55 évesen így kell kinézni”

Szabó Győző korábban sem tagadta le múltját, ahol komolyan meggyűlt a baja a drogokkal. Tavaly Hevesi Tamás podcast műsorában árulta el, hogy a nap végén lecsúszik neki egy-két pohár, de ezt próbálja kordában tartani. Még anonim csoportokba is jár a színész, hogy kezelje függőségét. Most viszont legújabb hobbija az edzés lett, a képek szerint pedig nagy sikereket könyvelhet már el.

Szabó Győző drogfüggősége komoly gondokat okozott a színész magánéletében és szakmai karrierjében is (Fotó: Markovics Gábor)

Hihetetlen formában van Szabó Győző

Az elmúlt 8 hónapban azon dolgoztam, hogy újra formába hozzam magam. Nem azért, mert kötelező és nem is csak az esztétika miatt, hanem mert ebben a korban már felelősség is odafigyelni magunkra

– írta közösségi oldalán a színész. A színésznek rengeteg munkával és lemondással járt, hogy ismét formába lendüljön, ilyen eredményre pedig elmondása szerint máshogy nem is lett volna képes.

Hiszem, hogy egy férfinak nem szabad elhagynia magát. Az erő, az állóképesség, az egészség nem magától marad meg, dolgozni kell érte. És igen, szerintem 55 évesen így kell kinézni

– zárta bejegyzését Szabó Győző.

Szabó Győző fiatalon már sok harcot vívott a szerekkel, azóta viszont nagyot fordult a világ körülötte (Fotó: Szabó Győző)

Szabó Győző szenvedélye még mindig él

Jelenleg az edzőterem a színész legnagyobb addikciója, ám korábban több káros függősége is volt, amiről mindig nyíltan kommunikált.

Volt a kokain, volt a speed, az LSD, sorolhatnám, mennyi cucc, majd jött az ópiát, ami egy euforikus megnyugvást adott a testemnek. Egy darabig jó is volt, csak miután az ember már rászokik, legyőzik a drogok, akkor már mindjárt más lesz

– mesélte korábban a híres színész. Szabó Győző sötét múltjáról film is készült Toxikoma címmel. Azóta pedig a rajongók is példaértékűnek tartják a színész életét, mivel tudják, miken is ment keresztül fiatalként. Ezért nem is meglepő, hogy záporoztak a gratulációk Győző bejegyzése alá.

Gratulálok! Példakép vagy!!!!

– írta a színész Instagram oldalán az egyik rajongója.

Szabő Győző bejegyzését itt tekintheted meg.