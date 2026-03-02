Hollywoodi esküvő: titokban mondta ki a boldogító igent a sztárpár

A hollywoodi sztárpár, Tom Holland és Zendaya már titokban örök hűséget fogadott egymásnak – állítja az Eufória című sorozat sztárjának régi stylistja, Law Roach, aki szerint a világ lemaradt a nagy eseményről.

Titokban házasodott össze a sztárpár? (Fotó: NurPhoto via AFP)

Zendaya stylistja szerint a világ lemaradt a sztárpár esküvőjéről

Tom Holland és Zendaya egy titkos ceremónia keretében mondta ki a boldogító igent, állítja Law Roach, a színésznő stylistja. A sztárpár híres arról, hogy szereti a magánéletét a nyilvánosságtól távol tartani. Hiszen eljegyzésük hírere is csak egy évvel ezelőtt, a Golden Globe-gálán derült fény, amikor Zendaya egy gyémántgyűrűvel az ujján jelent meg a vörös szőnyegen. Úgy vélik, hogy az eljegyzés 2024-ben történt.

Néhány hónappal később Tom Holland megerősítette a hírt. Amikor egy riporter „barátnőjeként” hivatkozott Zendayára, ő nevetve kijavította: „Menyasszonyom.”

A két hollywoodi szupersztár 2016-ban, a Pókember: Hazatérés című film forgatásán ismerkedett meg, azonban romantikus kapcsolatba csak 2021-ben hozták őket.

Az Eufória sztárjának stylistja, Law Roach a vasárnapi 2026-os Actor Awards vörös szőnyegén erősítette meg, hogy a pár egybekelt. Az Access Hollywood-nak így nyilatkozott: „Az esküvő már megtörtént. Lemaradtatok róla.”

Amikor rákérdeztek, hogy ez valóban igaz-e, nevetve megerősítette: „Nagyon is igaz.”

A pár továbbra is együtt dolgozik a filmvásznon, ugyanis szerepelni fognak Christopher Nolan hamarosan érkező Az Odüsszeia című filmjében. Emellett újra filmbéli szerelmespárként tűnnek fel a Spider-Man: Brand New Day című alkotásban, amely szintén ebben az évben debütál – számolt be róla a Daily Star.