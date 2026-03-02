RETRO RÁDIÓ

„Megrendelésre írt levél, íme a válasz!” – közölte Orbán Viktor Magyar Péter sorai kapcsán

Akitől ilyen helyzetben is csak színjátékra futja, szégyellje magát!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 13:23
Módosítva: 2026.03.02. 15:00
Orbán Viktor Ukrajna Magyar Péter

Nem hagyta szó nélkül Magyar Péter levelét Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a Facebook-oldalán videóban reagált a Tisza Párt elnökének soraira.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor üzent Magyar Péternek: Hagyjuk a színjátékot! Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Megrendelésre írt levél, íme a válasz! Akitől ilyen helyzetben is csak színjátékra futja, szégyellje magát!

– írta Orbán Viktor a Tisza Párt elnökének soraira reagálva. A többit videóban mondja el a miniszterelnök:


 

 

