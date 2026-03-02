„Megrendelésre írt levél, íme a válasz!” – közölte Orbán Viktor Magyar Péter sorai kapcsán
Akitől ilyen helyzetben is csak színjátékra futja, szégyellje magát!
Nem hagyta szó nélkül Magyar Péter levelét Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a Facebook-oldalán videóban reagált a Tisza Párt elnökének soraira.
Megrendelésre írt levél, íme a válasz! Akitől ilyen helyzetben is csak színjátékra futja, szégyellje magát!
– írta Orbán Viktor a Tisza Párt elnökének soraira reagálva. A többit videóban mondja el a miniszterelnök:
