„Megrendelésre írt levél, íme a válasz!” – közölte Orbán Viktor Magyar Péter sorai kapcsán

Nem hagyta szó nélkül Magyar Péter levelét Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a Facebook-oldalán videóban reagált a Tisza Párt elnökének soraira.

Orbán Viktor üzent Magyar Péternek: Hagyjuk a színjátékot! Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Megrendelésre írt levél, íme a válasz! Akitől ilyen helyzetben is csak színjátékra futja, szégyellje magát!

– írta Orbán Viktor a Tisza Párt elnökének soraira reagálva. A többit videóban mondja el a miniszterelnök:



