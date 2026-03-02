Így változik meg idén a főváros – ezek a legfontosabb budapesti építkezések 2026-ban
2026-ban látványosan átalakul Budapest több ikonikus épülete. Jelenleg a budai Várban és a belvárosban is nagy jelentőségű rekonstrukciók zajlanak.
Ahogy azt korábban megírtuk, a Citadella felújítása lassan a végéhez közeledik. Mindeközben azonban a budai Vár területén is látványos rekonstrukciók zajlanak. A pestbuda.hu válogatása alapján megnéztük, mely budapesti építkezések, illetve beruházások érhetnek még idén célba, és hol kell még éveket várni a befejezésükre.
Budapesti építkezések: a Citadella mellett a Vár is megújul
A Gellért-hegy tetején álló erőd történetének legnagyobb átalakításán esik át. A 2020-ban elindult felújítás során az épület jellege alapvetően megváltozott: üvegkiegészítéseket kapott, falait több helyen áttörték, így a korábban zárt erőd részben átjárhatóvá vált. A belső udvart is parkosították, annak közepére pedig egy 36 méteres zászlórúd került, amelyen egy 72 négyzetméteres nemzeti lobogó leng.
Lapunk korábban már bemutatta, hogyan haladnak a munkálatok. Galériánkban a régi és az aktuális állapotát is összehasonlítottuk. A Citadella felújítása jelen állás szerint még idén befejeződhet.
A Várnegyedben is komoly munkák zajlanak. A Budavári Palota legészakibb részének, az úgynevezett A szárnynak a rekonstrukciója során az épületet – a dunai homlokzat kivételével – teljesen lebontották, majd újjáépítik. A teremsor az egykori, Hauszmann-kori külsőt idézi majd, de
a teljes befejezésre még éveket kell várni.
Előrehaladottabb állapotban van viszont a Honvéd Főparancsnokság újjáépítése, amely a jövőben a Hadtörténeti Múzeumnak adhat otthont. Az épület külsőleg már szinte teljesen elkészült az eredeti, XIX. század végi tervek alapján, kupolája pedig kilátóként is működik majd.
- Szintén látványosan alakul a József főhercegi palota a Szent György téren. Az 1968-ban lebontott épület rekonstrukciója az eredeti tervek alapján zajlik, mivel helyén évtizedekig romkert volt. Az épület a jövőben az Alkotmánybíróság székháza lesz.
- A belvárosban is jelentős átalakulások zajlanak. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusa a volt Magyar Rádió területén épül, miközben megmarad és megújul az Ybl Miklós tervezte Károlyi-palota és az Esterházy-palota is.
Folytatódik továbbá az 1918-ban átadott Gellért Szálló felújítása: az ikonikus épület luxushotelként nyithat újra, a fürdőrész pedig a tervek szerint továbbra is látogatható marad majd a nagyközönség számára.
