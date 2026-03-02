Így változik meg idén a főváros – ezek a legfontosabb budapesti építkezések 2026-ban

Ahogy azt korábban megírtuk, a Citadella felújítása lassan a végéhez közeledik. Mindeközben azonban a budai Vár területén is látványos rekonstrukciók zajlanak. A pestbuda.hu válogatása alapján megnéztük, mely budapesti építkezések, illetve beruházások érhetnek még idén célba, és hol kell még éveket várni a befejezésükre.

Ilyen a Citadella látványterve. A fotó a Várkapitányság tulajdona Fotó: Nemzeti Hauszmann Program Facebook Oldala

Budapesti építkezések: a Citadella mellett a Vár is megújul

A Gellért-hegy tetején álló erőd történetének legnagyobb átalakításán esik át. A 2020-ban elindult felújítás során az épület jellege alapvetően megváltozott: üvegkiegészítéseket kapott, falait több helyen áttörték, így a korábban zárt erőd részben átjárhatóvá vált. A belső udvart is parkosították, annak közepére pedig egy 36 méteres zászlórúd került, amelyen egy 72 négyzetméteres nemzeti lobogó leng.