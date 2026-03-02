RETRO RÁDIÓ

Így változik meg idén a főváros – ezek a legfontosabb budapesti építkezések 2026-ban

2026-ban látványosan átalakul Budapest több ikonikus épülete. Jelenleg a budai Várban és a belvárosban is nagy jelentőségű rekonstrukciók zajlanak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.02. 12:30
Módosítva: 2026.03.02. 14:08
felújítás budai vár 2026 citadella terv

Ahogy azt korábban megírtuk, a Citadella felújítása lassan a végéhez közeledik. Mindeközben azonban a budai Vár területén is látványos rekonstrukciók zajlanak. A pestbuda.hu válogatása alapján megnéztük, mely budapesti építkezések, illetve beruházások érhetnek még idén célba, és hol kell még éveket várni a befejezésükre

ez a budapesti építkezés mindjárt véget ér
Ilyen a Citadella látványterve. A fotó a Várkapitányság tulajdona Fotó: Nemzeti Hauszmann Program Facebook Oldala

Budapesti építkezések: a Citadella mellett a Vár is megújul

A Gellért-hegy tetején álló erőd történetének legnagyobb átalakításán esik át. A 2020-ban elindult felújítás során az épület jellege alapvetően megváltozott: üvegkiegészítéseket kapott, falait több helyen áttörték, így a korábban zárt erőd részben átjárhatóvá vált. A belső udvart is parkosították, annak közepére pedig egy 36 méteres zászlórúd került, amelyen egy 72 négyzetméteres nemzeti lobogó leng. 

Lapunk korábban már bemutatta, hogyan haladnak a munkálatok. Galériánkban a régi és az aktuális állapotát is összehasonlítottuk. A Citadella felújítása jelen állás szerint még idén befejeződhet. 

A Várnegyedben is komoly munkák zajlanak. A Budavári Palota legészakibb részének, az úgynevezett A szárnynak a rekonstrukciója során az épületet – a dunai homlokzat kivételével – teljesen lebontották, majd újjáépítik. A teremsor az egykori, Hauszmann-kori külsőt idézi majd, de 

a teljes befejezésre még éveket kell várni.

Előrehaladottabb állapotban van viszont a Honvéd Főparancsnokság újjáépítése, amely a jövőben a Hadtörténeti Múzeumnak adhat otthont. Az épület külsőleg már szinte teljesen elkészült az eredeti, XIX. század végi tervek alapján, kupolája pedig kilátóként is működik majd.

Budapesti építkezés: ez a kép 2025 decemberében készült. Az ígéretek szerint a kupolában kilátó lesz Fotó: Nemzeti Hauszmann Program Facebook Oldala
  • Szintén látványosan alakul a József főhercegi palota a Szent György téren. Az 1968-ban lebontott épület rekonstrukciója az eredeti tervek alapján zajlik, mivel helyén évtizedekig romkert volt. Az épület a jövőben az Alkotmánybíróság székháza lesz. 
  • A belvárosban is jelentős átalakulások zajlanak. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusa a volt Magyar Rádió területén épül, miközben megmarad és megújul az Ybl Miklós tervezte Károlyi-palota és az Esterházy-palota is. 

Folytatódik továbbá az 1918-ban átadott Gellért Szálló felújítása: az ikonikus épület luxushotelként nyithat újra, a fürdőrész pedig a tervek szerint továbbra is látogatható marad majd a nagyközönség számára. 

 

Nézd meg a legfontosabb budapesti építkezéseket a legújabb képgalériánkban. Kattints a fotóra!

Ezek a legfontosabb budapesti építkezések

fotó2026.02.27

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
