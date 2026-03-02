„Ma reggel nemzetbiztonsági egyeztetéssel megindítottuk a napot. részletes jelentést kaptam a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról. A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes” – közölte hétfő délelőtti videójában Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Orbán Viktor: Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy azonnal indítsa újra az olajszállításokat!

Fotó: NurPhoto via AFP

Majd így folytatta a kormányfő: „Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya. Az ezzel kapcsolatos műholdfelvételeket elérhetővé tesszük, hogy mindenki láthassa. Újra felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Mindaddig fenntartjuk az ellenintézkedéseinket, amíg az ukránok nem indítják újra az olajszállítást. Amit Zelenszkij elnök csinál, az egy közönséges zsarolás Magyarországgal szemben. De Magyarország nem hagyja magát, és az olajblokádot le fogjuk törni.”

A fentiek kapcsán fontos megjegyezni: Magyar Péter egyszer sem ítélte el az ukrán olajblokádot, egyértelmű az összejátszás Zelenszkij és a Tisza elnöke között.

