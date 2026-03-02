Dróntámadás érte magyar katonák támaszpontját Irakban

Nincs béke. Iráni dróntámadást szenvedett az iraki Erbílben található amerikai bázis, ahol magyar katonák is tartózkodnak, egyik lőszerraktára március elsején. A támadás kapcsán szörnyű robbanásokról és tűzről számolt be a török média.

Támadás érte az iraki Erbílben található amerikai bázist, a Honvédelmi Minisztérium közölte: magyar katonák nem sérültek meg a támadásban (Fotó: AFP – Képünk illusztráció)

Honvédelmi Minisztérium: magyar katonák nem sérültek meg a támadásban

Magyar katonák a nemzetközi koalíció tagjaként bő egy évtizede szolgálnak a térségben, feladataik közé tartozik többek közt a kiképzés és a helyi erők támogatása. Az itt szolgálatot teljesítő katonák nem a frontvonalban harcolnak, hanem a partnerképesség-építésben, tanácsadásban, segítségnyújtásban és csapatkísérésben vesznek részt – írja a támadásról hírt adó Index. Hozzátették: a Honvédelmi Minisztérium megerősítette, hogy magyar katonák nem sérültek meg a támadásban.

A magyar kormány 2025 novemberében meghosszabbította a Magyar Honvédség iraki szerepvállalását 2026. december 31-éig. Maximum húsz-, váltási időszakban negyvenfős katonai kontingenst jelent. A magyar missziót a terrorizmus elleni küzdelemmel, a migrációs nyomás csökkentésével, ENSZ-kötelezettséggel is indokolja az a parlamenti határozat. Arra is kitér, hogy Magyarország az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíció elkötelezett tagja, és meg akarja akadályozni az Iszlám Állam által elkövetett emberi jogi jogsértéseket, különösen az Irak területén élő keresztény és más vallási kisebbségek sérelmére elkövetett népirtást és más emberiesség elleni bűncselekményeket.

Iraki síita csoport indított támadást

Az akcióért a Seraya Evliya ed-Dem nevű iraki síita csoport vállalta a felelősséget. A dróntámadást követően jelentős számú amerikai helikopterek és pilóta nélküli repülők jelentek meg Erbíl felett, a biztonsági erők fokozták a biztonsági intézkedéseket a katonai bázis környékén.

A mostani csapás része annak a szélesebb körű, megtorló rakéta- és dróntámadási hullámnak, amelyet Irán adott válaszul az amerikai–izraeli légicsapásokra. Teherán több olyan országot is célba vett, ahol amerikai katonai csoportok táboroznak a Közel-Keleten, különös tekintettel a Perzsa-öbölre.