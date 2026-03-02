Lecsaptak a magyar zsaruk, megfektették a dílert – Videó

Zéró tolerancia a kábítószerrel szemben! A hajdúhadházi rendőrök egy nyírbátori drogdílert fogtak el és vettek őrizetbe a DELTA Program keretein belül.

Elfogta a rendőrség a nyírbátori drogdílert (Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Bilincs kattant a díler csuklóján

A hajdúhadházi nyomozók arról értesültek, hogy egy férfi kábítószert adott el a helyieknek. A bűnügyesek adatot gyűjtöttek, majd február 25-én összehangolt akciót szerveztek a gyanúsított elfogására.

A hajdú-bihari rendőrök a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Jonatán Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival közös intézkedés során csaptak le a dílerre, a kutatások során pedig közel 2 millió forintot foglaltak le.

A nyomozók a 35 éves nyírbátori lakost őrizetbe vették, a bíróság pedig február 27-én döntött a letartóztatásáról. Vele szemben a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya kábítószer-kereskedelem miatt folytat eljárást – számolt be róla a Police.hu.