Itt a tavasz: közel húsz fok lesz a héten ezen a napon

Megérkezett a tavasz ez a hőmérsékleten is látszódni fog a héten. Hétvége felé közel húsz fok körüli jó idő is várható majd.

Megérkezett a tavasz és a jó idő Fotó: Zwaddi/unsplash.com/Képünk illusztráció

Megérkezett a tavasz és a jó idő

Hétfő: időnként felhők takarhatják az eget, de hosszabb napos időszakok is lesznek. Eső továbbra sem várható, a légmozgás gyenge marad. A csúcshőmérséklet ismét 13 fok közelében alakul.

Kedd: a napsütés mellett délnyugat felől egyre több gomolyfelhő érkezik. Szórványosan kialakulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar sem kizárt. A délutáni órákban 14–15 fok körüli maximumokra van kilátás – írja a Köpönyeg.

Szerda: kora tavaszias hangulatú, napos-gomolyfelhős idő ígérkezik. Néhol előfordulhat futó zápor. Délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtök: Gomolyfelhők és napos időszakok váltják egymást, csapadék nem valószínű. A szél gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.