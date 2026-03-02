RETRO RÁDIÓ

Itt a tavasz: közel húsz fok lesz a héten ezen a napon

A hőmérsékleten is látszik. Megérkezett március 1-jével a naptári tavasz.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.02. 06:00
Módosítva: 2026.03.02. 11:01
Megérkezett a tavasz ez a hőmérsékleten is látszódni fog a héten. Hétvége felé közel húsz fok körüli jó idő is várható majd. 

Hétfő: időnként felhők takarhatják az eget, de hosszabb napos időszakok is lesznek. Eső továbbra sem várható, a légmozgás gyenge marad. A csúcshőmérséklet ismét 13 fok közelében alakul. 

Kedd: a napsütés mellett délnyugat felől egyre több gomolyfelhő érkezik. Szórványosan kialakulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar sem kizárt. A délutáni órákban 14–15 fok körüli maximumokra van kilátás – írja a Köpönyeg. 

Szerda: kora tavaszias hangulatú, napos-gomolyfelhős idő ígérkezik. Néhol előfordulhat futó zápor. Délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtök: Gomolyfelhők és napos időszakok váltják egymást, csapadék nem valószínű. A szél gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.

 

