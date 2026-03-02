209 éve született Petőfi nagy barátja, a Toldi szerzője - mutatjuk ki volt ő

Arany János magyar költő, tanár, lapszerkesztő, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára volt. A magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb alakja napra pontosan 209 éve, 1817. március 2-án látta meg a napvilágot. Arany János írta a Toldit. Íme néhány további érdekesség vele kapcsolatban:

gyakran a „ballada Shakespeare-eként” emlegették, emlegetik,

több mint 23.000 egyedi szót használt a műveiben,

élete végén a Margitsziget tölgyfái alatt írta meg legszemélyesebb verseit (Őszikék) egy barna bőrkötéses füzetbe,

kiválóan játszott zongorán és gitáron, sőt, dalokat is szerzett,

a Toldit egy pályázatra írta meg, amivel azonnal berobbant az irodalmi életbe, és elnyerte a 20 aranyas fődíjat,

Arany igazi koffeinfüggő volt, a munkához elengedhetetlennek tartotta a feketét.

Arany János szobra (Stróbl Alajos, 1893.). Arany János írta a Toldit / Fotó: Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei / Fortepan

Az első magyar földgömb készítője ezen a napon hunyt el

Nagy Károly matematikus, csillagász, közgazdász, publicista, utazó, az első magyar földgömb készítője 70 évesen, 1868. március 2-án hunyt el. Tervei alapján éggömb is készült. A méterrendszer bevezetése érdekében ő hozta haza az első méter- és kilogramm-metanolokat Párizsból. 1847-ben saját költségén csillagvizsgálót is épített, amit később az államnak adományozott.

156 éve avatták fel a Budavári Siklót

Az eredetileg gőzüzemű siklót Széchenyi Ödönnek, Széchenyi István gróf fiának a kezdeményezésére építették 1868 és 1870 között. A Budai Hegypálya (sikló) terveit Juraszek Ödön mérnök készítette, Wohlfarth Henrik mérnök vezette a kivitelezési munkálatokat. Végül a siklót 1870. március 2-án avatták fel, Európában a második ilyen szerkezetként. A Várban csak 1928-ban indult meg az autóbusz-közlekedés, addigra azonban a turisták megkedvelték, így forgalma nem csökkent és azóta is töretlen a népszerűsége.

Balázs Fecó ma lenne 75 éves

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, zenész, a Korál együttes énekese 1951. március 2-án született Balázs Ferenc néven. 1967-től a Neoton együttes tagja volt, majd 1972-ben Som Lajossal megalapította az első magyar hard-rock zenekart, a Taurus XT-t. Két év külföldi munka után Koncz Zsuzsa kísérőzenekarában játszott, majd 1978-ban megalapította a Korált, az 1981-es táncdalfesztiválon a Homok a szélben című dalukkal óriási sikert arattak.