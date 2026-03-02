209 éve született Petőfi nagy barátja, a Toldi szerzője - mutatjuk ki volt ő
A híres író, költő, műfordító Nagyszalontán született 1817. március 2-án. Életművével, amiből kiemelkedik a Toldi-trilógia, jelentősen hozzájárult a magyar nyelv gazdagításához.
Arany János magyar költő, tanár, lapszerkesztő, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára volt. A magyar irodalom egyik legismertebb és egyben legjelentősebb alakja napra pontosan 209 éve, 1817. március 2-án látta meg a napvilágot. Arany János írta a Toldit. Íme néhány további érdekesség vele kapcsolatban:
- gyakran a „ballada Shakespeare-eként” emlegették, emlegetik,
- több mint 23.000 egyedi szót használt a műveiben,
- élete végén a Margitsziget tölgyfái alatt írta meg legszemélyesebb verseit (Őszikék) egy barna bőrkötéses füzetbe,
- kiválóan játszott zongorán és gitáron, sőt, dalokat is szerzett,
- a Toldit egy pályázatra írta meg, amivel azonnal berobbant az irodalmi életbe, és elnyerte a 20 aranyas fődíjat,
- Arany igazi koffeinfüggő volt, a munkához elengedhetetlennek tartotta a feketét.
Az első magyar földgömb készítője ezen a napon hunyt el
Nagy Károly matematikus, csillagász, közgazdász, publicista, utazó, az első magyar földgömb készítője 70 évesen, 1868. március 2-án hunyt el. Tervei alapján éggömb is készült. A méterrendszer bevezetése érdekében ő hozta haza az első méter- és kilogramm-metanolokat Párizsból. 1847-ben saját költségén csillagvizsgálót is épített, amit később az államnak adományozott.
156 éve avatták fel a Budavári Siklót
Az eredetileg gőzüzemű siklót Széchenyi Ödönnek, Széchenyi István gróf fiának a kezdeményezésére építették 1868 és 1870 között. A Budai Hegypálya (sikló) terveit Juraszek Ödön mérnök készítette, Wohlfarth Henrik mérnök vezette a kivitelezési munkálatokat. Végül a siklót 1870. március 2-án avatták fel, Európában a második ilyen szerkezetként. A Várban csak 1928-ban indult meg az autóbusz-közlekedés, addigra azonban a turisták megkedvelték, így forgalma nem csökkent és azóta is töretlen a népszerűsége.
Balázs Fecó ma lenne 75 éves
A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, zenész, a Korál együttes énekese 1951. március 2-án született Balázs Ferenc néven. 1967-től a Neoton együttes tagja volt, majd 1972-ben Som Lajossal megalapította az első magyar hard-rock zenekart, a Taurus XT-t. Két év külföldi munka után Koncz Zsuzsa kísérőzenekarában játszott, majd 1978-ban megalapította a Korált, az 1981-es táncdalfesztiválon a Homok a szélben című dalukkal óriási sikert arattak.
Hét éve hunyt el Koós János
Koós János táncdalénekes, parodista, színész 2019. március 2-án, 81 éves korában hunyt el. A magyar könnyűzene és táncdalfesztiválok történetének egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb előadója volt. Karrierjét operaénekesnek készülve (oboa szakon) kezdte, de végül a tánczene és a paródia mesterévé vált. Legismertebb slágere a Kislány a zongoránál, amely generációk nagy kedvence a mai napig.
Négy helyszínen lesz ma véradás a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-18:00 óra között pedig a Westendben a K&H Bank mellett (1062. Budapest, Váci út 1-3.)
Ragyogó időnk lesz ma
A koponyeg.hu szerint hétfőn napos, és rétegfelhős tájak váltakoznak majd. Csapadék továbbra sem esélyes. A hajnali 3 fok után 13-14 fok körül valószínű a csúcsérték, ami már igazi tavaszi időt idéz.
Tompos Kátya emlékest lesz a Kongresszusi Központban
Március 2-án a gyönyörű és tehetséges énekes- és színésznőről, Tompos Kátyáról emlékeznek meg egy felejthetetlen koncert keretében. A Budapest Kongresszusi Központban megrendezésre kerülő eseményhez számos kiváló művész is hozzájárul, valamint a 2026. évi Tompos Kátya-díj is átadásra kerül majd. Az esemény további részletei itt olvashatók. A színésznő 2024. május 31-én hunyt el.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre