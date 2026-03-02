Telihold hoz nagy változásokat a horoszkópba, ezt súgták meg az égiek

2026. március 2-án oroszlán hold kelt fel, közvetlenül a telihold előtt. Nagy változások várnak a csillagjegyekre.

Telihold lesz nemsokára. / Fotó: Freepik - illusztráció

Nagy energiákat fog megmozgatni a telihold

Kos

Hétfőn délelőtt még tele van energiával az Oroszlán Hold miatt, majd délután belassul, amikor átlép a Szűzbe. Ráadásul az uralkodó bolygója, a Mars ma belép a Halak jegyébe, és ez is visszafogja az energiáit. Ez a nap a tervezgetésé legyen!

Bika

Sok változás jöhet a telihold előtti napon. Most egyszerre érzi magát izgatottnak az új fejlemények miatt, és feszültnek is, mert túl sok hatás éri egyszerre. Ha valami nem tiszta, ne döntsön azonnal. Hagyja ülepedni a dolgokat, a belső hangja úgyis megsúgja a választ, erre erősít rá a Halak jegyébe lépő Mars.

Ikrek

Hétfőn egy barát vagy kolléga furcsa dolgot mond, és nem tudja eldönteni, komolyan gondolta-e. A mai nap nehezíti a tisztánlátást, mert a Merkúr retrográd, a Mars pedig belép a ködös Halakba – próbáljon meg nem ítélkezni azonnal, pláne ne reagáljon rögtön, inkább kérdezzen vissza. A félreértések napja ez.

Rák

Hétfőn valaki érthetetlenül viselkedik a környezetében, és nem érti, mi baja. Lehet, hogy semmi konkrét – csak ő is vívódik, és nem tud dönteni, vagy nem tudja, hogyan viszonyuljon valamihez, akárcsak ön. Ne akarja ma mindenáron megoldani mások problémáit.

Oroszlán

Délelőtt még a jegyében jár a Hold, és minden gördülékenyen halad, délután azonban átlép a Szűzbe, és jelezhet egy kritikus embert, aki megbánthatja a megjegyzéseivel. Kérdés, hogy miért figyel oda rá egyáltalán?

Szűz

Ne akarjon mindent megmagyarázni hétfőn, mert ma az intuíció többet ér, mint az észérvek. Ha valami nem stimmel, bízzon az ösztöneiben. A főnöke is lehet ma kiszámíthatatlan, és az események is irracionális fordulatot vehetnek. Legyen diplomatikus!

Mérleg

Hétfőn kaphat egy ötletet, ami elsőre furcsa, de aztán lassan rájön, hogy annál zseniálisabb. Ne utasítsa el csak azért, mert nem racionális. A Halak Mars jelez valamit, a retrográd Merkúr pedig megpróbálja letéríteni róla. Önnek kell eldöntenie, mire hallgat…