RETRO RÁDIÓ

Telihold hoz nagy változásokat a horoszkópba, ezt súgták meg az égiek

Ezt súgják a csillagok március másodikára. Nemsokára telihold érkezik.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.02. 08:00
változás telihold oroszlán hold

2026. március 2-án oroszlán hold kelt fel, közvetlenül a telihold előtt. Nagy változások várnak a csillagjegyekre

telihold, horoszkóp
Telihold lesz nemsokára. / Fotó: Freepik - illusztráció

Nagy energiákat fog megmozgatni a telihold

Kos

Hétfőn délelőtt még tele van energiával az Oroszlán Hold miatt, majd délután belassul, amikor átlép a Szűzbe. Ráadásul az uralkodó bolygója, a Mars ma belép a Halak jegyébe, és ez is visszafogja az energiáit. Ez a nap a tervezgetésé legyen!

Bika

Sok változás jöhet a telihold előtti napon. Most egyszerre érzi magát izgatottnak az új fejlemények miatt, és feszültnek is, mert túl sok hatás éri egyszerre. Ha valami nem tiszta, ne döntsön azonnal. Hagyja ülepedni a dolgokat, a belső hangja úgyis megsúgja a választ, erre erősít rá a Halak jegyébe lépő Mars.

Ikrek

Hétfőn egy barát vagy kolléga furcsa dolgot mond, és nem tudja eldönteni, komolyan gondolta-e. A mai nap nehezíti a tisztánlátást, mert a Merkúr retrográd, a Mars pedig belép a ködös Halakba – próbáljon meg nem ítélkezni azonnal, pláne ne reagáljon rögtön, inkább kérdezzen vissza. A félreértések napja ez.

Rák

Hétfőn valaki érthetetlenül viselkedik a környezetében, és nem érti, mi baja. Lehet, hogy semmi konkrét – csak ő is vívódik, és nem tud dönteni, vagy nem tudja, hogyan viszonyuljon valamihez, akárcsak ön. Ne akarja ma mindenáron megoldani mások problémáit.

Oroszlán

Délelőtt még a jegyében jár a Hold, és minden gördülékenyen halad, délután azonban átlép a Szűzbe, és jelezhet egy kritikus embert, aki megbánthatja a megjegyzéseivel. Kérdés, hogy miért figyel oda rá egyáltalán?

Szűz

Ne akarjon mindent megmagyarázni hétfőn, mert ma az intuíció többet ér, mint az észérvek. Ha valami nem stimmel, bízzon az ösztöneiben. A főnöke is lehet ma kiszámíthatatlan, és az események is irracionális fordulatot vehetnek. Legyen diplomatikus!

Mérleg

Hétfőn kaphat egy ötletet, ami elsőre furcsa, de aztán lassan rájön, hogy annál zseniálisabb. Ne utasítsa el csak azért, mert nem racionális. A Halak Mars jelez valamit, a retrográd Merkúr pedig megpróbálja letéríteni róla. Önnek kell eldöntenie, mire hallgat…

Skorpió

Ma valaki teljesen irányt vált, és váratlanul mást mond, mint amit eddig hajtogatott, és ettől kissé elbizonytalanodhat. Ne hagyja, hogy a zűrzavar kizökkentse a nyugalmából! A humora most is sok mindenen átlendíti.

Nyilas

Olyasmi kerülhet hétfőn szóba a napi horoszkóp szerint, ami váratlanul éri. Ne menjen bele hatalmi harcba, rivalizálásba senkivel – tényleg nem éri meg. Egy beszélgetés viszont sokat segíthet, ha nem ragaszkodik görcsösen a saját nézőpontjához.

Bak

Egy kreatív ötlet vagy egy váratlanul felbukkanó személy kissé felkavarja az állóvizet – de ez jó! Ne lepődjön meg, ha valaki félreérti a szándékait. Ma tényleg nehéz világosan kommunikálni. Inkább mutassa meg, járjon elöl példával!

Vízöntő

Erősek lesznek hétfőn a megérzései – mintha szinte olvasna mások gondolataiban, előre érzi, ki mit fog mondani. Viszont könnyen magára vehet dolgokat, még akkor is, ha nem önnek szólnak. Próbáljon meg nem mindent magára venni.

Halak

Ma belép a Mars a jegyébe, és nagy energiákat ad. A következő hetekben segíteni fog, hogy célt érjen, akár régóta halogatott ügyekben is. Vigyázzon, mert hajlamos lesz figyelmen kívül hagyni mások véleményét, ellenvetését...


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu