Telihold hoz nagy változásokat a horoszkópba, ezt súgták meg az égiek
Ezt súgják a csillagok március másodikára. Nemsokára telihold érkezik.
2026. március 2-án oroszlán hold kelt fel, közvetlenül a telihold előtt. Nagy változások várnak a csillagjegyekre.
Nagy energiákat fog megmozgatni a telihold
Kos
Hétfőn délelőtt még tele van energiával az Oroszlán Hold miatt, majd délután belassul, amikor átlép a Szűzbe. Ráadásul az uralkodó bolygója, a Mars ma belép a Halak jegyébe, és ez is visszafogja az energiáit. Ez a nap a tervezgetésé legyen!
Bika
Sok változás jöhet a telihold előtti napon. Most egyszerre érzi magát izgatottnak az új fejlemények miatt, és feszültnek is, mert túl sok hatás éri egyszerre. Ha valami nem tiszta, ne döntsön azonnal. Hagyja ülepedni a dolgokat, a belső hangja úgyis megsúgja a választ, erre erősít rá a Halak jegyébe lépő Mars.
Ikrek
Hétfőn egy barát vagy kolléga furcsa dolgot mond, és nem tudja eldönteni, komolyan gondolta-e. A mai nap nehezíti a tisztánlátást, mert a Merkúr retrográd, a Mars pedig belép a ködös Halakba – próbáljon meg nem ítélkezni azonnal, pláne ne reagáljon rögtön, inkább kérdezzen vissza. A félreértések napja ez.
Rák
Hétfőn valaki érthetetlenül viselkedik a környezetében, és nem érti, mi baja. Lehet, hogy semmi konkrét – csak ő is vívódik, és nem tud dönteni, vagy nem tudja, hogyan viszonyuljon valamihez, akárcsak ön. Ne akarja ma mindenáron megoldani mások problémáit.
Oroszlán
Délelőtt még a jegyében jár a Hold, és minden gördülékenyen halad, délután azonban átlép a Szűzbe, és jelezhet egy kritikus embert, aki megbánthatja a megjegyzéseivel. Kérdés, hogy miért figyel oda rá egyáltalán?
Szűz
Ne akarjon mindent megmagyarázni hétfőn, mert ma az intuíció többet ér, mint az észérvek. Ha valami nem stimmel, bízzon az ösztöneiben. A főnöke is lehet ma kiszámíthatatlan, és az események is irracionális fordulatot vehetnek. Legyen diplomatikus!
Mérleg
Hétfőn kaphat egy ötletet, ami elsőre furcsa, de aztán lassan rájön, hogy annál zseniálisabb. Ne utasítsa el csak azért, mert nem racionális. A Halak Mars jelez valamit, a retrográd Merkúr pedig megpróbálja letéríteni róla. Önnek kell eldöntenie, mire hallgat…
Skorpió
Ma valaki teljesen irányt vált, és váratlanul mást mond, mint amit eddig hajtogatott, és ettől kissé elbizonytalanodhat. Ne hagyja, hogy a zűrzavar kizökkentse a nyugalmából! A humora most is sok mindenen átlendíti.
Nyilas
Olyasmi kerülhet hétfőn szóba a napi horoszkóp szerint, ami váratlanul éri. Ne menjen bele hatalmi harcba, rivalizálásba senkivel – tényleg nem éri meg. Egy beszélgetés viszont sokat segíthet, ha nem ragaszkodik görcsösen a saját nézőpontjához.
Bak
Egy kreatív ötlet vagy egy váratlanul felbukkanó személy kissé felkavarja az állóvizet – de ez jó! Ne lepődjön meg, ha valaki félreérti a szándékait. Ma tényleg nehéz világosan kommunikálni. Inkább mutassa meg, járjon elöl példával!
Vízöntő
Erősek lesznek hétfőn a megérzései – mintha szinte olvasna mások gondolataiban, előre érzi, ki mit fog mondani. Viszont könnyen magára vehet dolgokat, még akkor is, ha nem önnek szólnak. Próbáljon meg nem mindent magára venni.
Halak
Ma belép a Mars a jegyébe, és nagy energiákat ad. A következő hetekben segíteni fog, hogy célt érjen, akár régóta halogatott ügyekben is. Vigyázzon, mert hajlamos lesz figyelmen kívül hagyni mások véleményét, ellenvetését...
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre