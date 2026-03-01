Varsói kutató bukkant rá az ufók nyomaira, itt rejtőzhetnek
Új kutatások bizonyítják, hogy az idegenek közelebb vannak, mint eddig gondoltuk volna. Az ufók már az amerikai partoknál rejtőzhetnek.
Új kutatások szerint az ufók az amerikai partok közelében lévő víz alatti kanyonoknál csoportosulhatnak. Több mint 80 ezer jelentés elemzése során kiderült, hogy a megfigyelések nagy része meredek, tenger alatti kanyonok közelében történt. Az eredmények egy független tanulmányból származnak, amely az úgynevezett kripto-terresztriális hipotézist vizsgálta, amely szerint az azonosítatlan légi jelenségek nem távoli bolygókról, hanem a Földön rejtőzködő nem emberi intelligenciától származhatnak.
A nyilvánosan elérhető ufóészlelési adatok és a részletes óceán mélyi térképek felhasználásával a jelentés összefüggéseket talált a bejelentett észlelések és a mélytengeri terepviszonyok között. Bár a megállapítások nem bizonyítják a víz alatti eredetet, adatalapú támogatást nyújtanak a légtér és a tenger között mozgó, megmagyarázhatatlan objektumok iránti, növekvő tudományos érdeklődéshez.
A tanulmányt Antoni Wędzikowski, varsói ügyvéd és független kutató készítette, aki 80 ezer ufójelentést elemzett hozzá. Wędzikowski tanulmánya megállapította, hogy az ufóészlelések a tengeralatti kanyonok közelében nem véletlenszerűen fordultak elő, hanem rövid időn belül robbanásszerűen halmozódtak.
„Először is, az elemzés statisztikailag szignifikáns térbeli összefüggést talált a tengeralatti kanyonok jellemzői és az UAP-jelentések sűrűsége között az Egyesült Államok nyugati partján” – mondtam, majd folytatta:
„Ezek nem jelentéktelen számok. Az összefüggés az 5 legforróbb pont közül 4-et helyesen jósolt meg. De a második meglepetés ugyanolyan fontos volt: ez a hatás nem figyelhető meg a keleti parton és a Mexikói-öböl partján. Ez nem egy általános mintázat. Ez a jelenség a nyugati part bizonyos régióira koncentrálódik, elsősorban a Puget Soundra és a San Diegó-i kanyonrendszerre, és nem általánosítható az egész amerikai partvonalra.”
Ezeken a területeken a megfigyelések száma messze meghaladta azt, ami a népesség eloszlása alapján várható lett volna. La Jolla 820 megfigyelést rögzített, míg a kutató modellje szerint a várható alapérték mindössze 55 volt. Wędzikowski azonban figyelmeztetett, az eredmények nem bizonyítják, hogy azonosítatlan járművek jelennek meg az óceánból – írja a Daily Mail.
Az egyik leghíresebb kripto-terresztriális hipotézisen alapuló eset 2004 novemberében történt, amikor a USS Nimitz fedélzetén lévő amerikai haditengerészeti pilóták több azonosítatlan objektumot észleltek, amelyek kevesebb mint egy másodperc alatt 80 ezer lábról ereszkedtek le a dél-kaliforniai partoknál végzett gyakorlatozás során. David Fravor parancsnok később leírta, hogy egy fehér, kapszula alakú járművet látott, amelyet „Tic Tac”-nak neveztek el, és amely intelligensen reagált a pilóták manővereire.
