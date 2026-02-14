Három UFO jelent meg a nő ágyánál egy éjszaka: „Csak bámultak rám”

Egy ausztrál nő azt állítja, hogy egy késő éjszakai földönkívüli találkozásban volt része – és amit vele tettek, attól rettegés fogta el. A Brisbane-ben élő Sheryl Gottschall elmondása szerint 1991-ben ijesztő, UFO találkozása volt három „szürke idegennel” a hálószobájában, miközben a férje mellette aludt.

Férje is ott volt, amikor az UFO-k rájuk törtek / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

„Az ágyban aludtam, amikor a hajnali órákban felébredtem. Még sötét volt, és az ágy mellett ott állt ez a három kis lény” – mondta a Daily Mailnek.

A ma már csak Szürkéknek, vagy szürke idegeneknek hívott lények; általában körülbelül egy–másfél méter magasak, fordított körte alakú fejjel és nagy, sötét, körbefutó szemekkel rendelkeznek.

„Csak bámultak rám… és teljesen megrémültem. Nem mozdultam. Nagyon furcsa dolgot tettem. A fejemre húztam a takarót, és spontán elkezdtem elimádkozni a Miatyánkot. Aztán a következő, amire emlékszem, hogy reggel volt.” - tette hozzá Sheryl, aki járt vasárnapi iskolába, de nem tartja magát vallásos embernek.

Évtizedekkel később Gottschall asszony a UFO Research Queensland elnöke lett, amely szervezet UFO-észlelések és közeli idegen találkozások rögzítésével és kutatásával foglalkozik. Az 1991-es látogatás csak egy volt a számos „megmagyarázhatatlan” élmény közül, amelyben része volt.

Gottschall szerint fontos, hogy az ausztrálok foglalkozzanak az UFO-észlelésekkel, hogy megértsék: a Föld lakói egy „galaktikus szomszédság” részei.