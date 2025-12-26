„Te jó ég” - Sokkot kapott a busz utasa, UFO-t pillantott meg a folyó felett

Egy busz utasa véletlenül nézett ki az ablakon, majd teljesen megdöbbent, amikor egy hatalmas, fehér korongot látott forogni a Dee folyó felszínén, Denbighshire területén. Gary Dixon annyira meglepődött a látványtól, hogy miután leszállt a buszról, egy mérföldet gyalogolt vissza a folyópart mentén, hogy közelebbről is megvizsgálja a jelenséget, amit UFO-nak hitt.

Kör alakú jégtáblát hitt UFO-nak / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A 62 éves, Flintből származó férfi eredetileg egy téli kirándulást tervezett Llangollenbe. Ehelyett azonban teljesen magával ragadta a különös jelenség a folyón, amelyről később kiderült, hogy egy kör alakú jégtábla, általa becsülve körülbelül 50 láb (kb. 15 méter) átmérővel.

A tökéletesen szimmetrikus korong lassan, az óramutató járásával ellentétes irányban forgott a vízen. Gary egy ritka természeti jelenséggel találkozott, amely általában csak sokkal hidegebb éghajlatú területek folyóiban fordul elő.

Mivel ezek a képződmények túl tökéletesnek tűnnek ahhoz, hogy természetesek legyenek, elnyerték az „UFO” – azaz azonosítatlan lebegő tárgy (Unidentified Floating Object) becenevet.

„Először a buszról vettem észre a fák között” – mondta Gary.

„Azt gondoltam: te jó ég, mi a csuda lehet ez! Nem akartam elhinni, amit látok. Ezért Llangollenből visszagyalogoltam kelet felé a régi vasúti nyomvonalon, hogy megtaláljam. Körülbelül fél óráig figyeltem – teljesen lenyűgöző volt. Még soha nem láttam ilyet. Fantasztikus volt nézni, ahogy a korong lassan többször is megfordul – nagyjából 1 mérföld/órás forgási sebességet becsültem. Egy közeli fára kihelyezett tábla azt jelezte, hogy örvény van a folyóban, így feltételeztem, hogy az okozza a forgást.”

Bus passenger walks mile back to investigate 'UFO' on North Wales river https://t.co/5NrVr5hovz — K.B. (@KB97783357) December 26, 2025

Jégkorongokat a világ számos pontján megfigyeltek már, Oroszországtól Kínán át Skandináviáig. Az Egyesült Államokban is előfordulnak: a jelenséget először 1895-ben dokumentálták a connecticuti Mianus folyón. Ezeket a képződményeket több néven is ismerik, például jégkör, jégkorong vagy jégkarusszel néven.

Gary a saját felfedezését „jéglemezjátszónak” nevezte el.

