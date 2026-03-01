Orbán Viktor: El a kezekkel Magyarországtól!
A Fidesz megvédi a magyarok szuverenitását.
Orbán Viktor egy igazán modern stílusú videóval mutatta be azokat a főbb pontokat, amelyekben igyekszik megvédeni a magyarok érdekeit Brüsszellel szemben. Ilyen a szuverenitás, a rezsicsökkentés, a béke és persze Magyarország.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre