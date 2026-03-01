RETRO RÁDIÓ

Berúgja az ajtót a tavasz, de nem lesz benne köszönet

A hosszú téli hónapok után végre hivatalosan is megérkezett a tavasz, és ez az időjáráson is látszik. A nagy napi hőingás azonban többeknek kellemetlen tüneteket okozhat.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 16:20
Módosítva: 2026.03.01. 17:15
időjárás tavasz hőingás

A tél tartogatott magában hatalmas havazásokat és dermesztő mínuszokat, ennek azonban most már vége, március 1-től elindult a meteorológiai tavasz, amit az időjárás is lekövet. Azonban a napi hőingás magas, ami megterheli a szervezetet. 

Nagy hőingások mellett kezdődött el a tavasz.
Nagy hőingások mellett kezdődött el a tavasz / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Hajnalban fagy, napközben tavasz – nagy a hőingás 

A Köpönyeg előrejelzése szerint március közepéig biztosan kitart a jó idő, napközben akár a 15 fokot, vagy afeletti értékeket is elérhet a hőmérő higanyszála, mindez napsütéssel vegyítve. Ezek alapján mondhatjuk, hogy itt a tavasz, de a hajnali órákban azért még érdemes rendesen felöltözni, ugyanis a korai órákban még csípős lehet az idő, néhol fagypont közeli értékekkel. 

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója az időjárással kapcsolatban elmondta, hogy egy nagyon hosszú, elhúzódó, rendkívül erős frontos időszakkal zárult a téli idő, és nagyon hirtelen ugrottunk át a tavaszba. Mégpedig nem is a normális, február végi időjárásba, hanem átugrottunk a március végi-április eleji hőmérsékleti értékekbe.

Egy óriási kiterjedésű anticiklon húzódott ránk, és valójában ennek a tartós hatásai azok, amik most is kialakultak. Ennek a következménye, hogy rendkívül magas az évszakos értékekhez képest a nappali felmelegedés. 6, 8, 10 fokkal vagyunk az ilyenkor szokásos értékek felett, közben pedig a reggeli hőmérsékletek maradtak fagypont körüli, vagy alatti tartományban

– magyarázza a szakember, majd hozzáteszi, hogy a nagy napi hőingás, ami akár a 15 fokot is meghaladja, nagy hatással lehet a frontérzékeny emberekre, a gyors változásokat nehezen követi le a szervezetünk.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója – Fotó: beküldött/Pintér Ferenc

A fronthatásoknál is nagyobb terhelés alatt van a szervezet. Plusz itt van a szokatlan melegedés. Ezért sok embernek fáj a feje, a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt pedig a vérnyomás szélsőséges ingadozása, szívpanaszok, légzési nehézségek is jelentkezhetnek, de sokan szédülnek is ilyenkor

 – tette hozzá a meteogyógyász.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu