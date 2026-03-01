Berúgja az ajtót a tavasz, de nem lesz benne köszönet

A tél tartogatott magában hatalmas havazásokat és dermesztő mínuszokat, ennek azonban most már vége, március 1-től elindult a meteorológiai tavasz, amit az időjárás is lekövet. Azonban a napi hőingás magas, ami megterheli a szervezetet.

Nagy hőingások mellett kezdődött el a tavasz / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Hajnalban fagy, napközben tavasz – nagy a hőingás

A Köpönyeg előrejelzése szerint március közepéig biztosan kitart a jó idő, napközben akár a 15 fokot, vagy afeletti értékeket is elérhet a hőmérő higanyszála, mindez napsütéssel vegyítve. Ezek alapján mondhatjuk, hogy itt a tavasz, de a hajnali órákban azért még érdemes rendesen felöltözni, ugyanis a korai órákban még csípős lehet az idő, néhol fagypont közeli értékekkel.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója az időjárással kapcsolatban elmondta, hogy egy nagyon hosszú, elhúzódó, rendkívül erős frontos időszakkal zárult a téli idő, és nagyon hirtelen ugrottunk át a tavaszba. Mégpedig nem is a normális, február végi időjárásba, hanem átugrottunk a március végi-április eleji hőmérsékleti értékekbe.

Egy óriási kiterjedésű anticiklon húzódott ránk, és valójában ennek a tartós hatásai azok, amik most is kialakultak. Ennek a következménye, hogy rendkívül magas az évszakos értékekhez képest a nappali felmelegedés. 6, 8, 10 fokkal vagyunk az ilyenkor szokásos értékek felett, közben pedig a reggeli hőmérsékletek maradtak fagypont körüli, vagy alatti tartományban

– magyarázza a szakember, majd hozzáteszi, hogy a nagy napi hőingás, ami akár a 15 fokot is meghaladja, nagy hatással lehet a frontérzékeny emberekre, a gyors változásokat nehezen követi le a szervezetünk.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója – Fotó: beküldött/Pintér Ferenc

A fronthatásoknál is nagyobb terhelés alatt van a szervezet. Plusz itt van a szokatlan melegedés. Ezért sok embernek fáj a feje, a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt pedig a vérnyomás szélsőséges ingadozása, szívpanaszok, légzési nehézségek is jelentkezhetnek, de sokan szédülnek is ilyenkor

– tette hozzá a meteogyógyász.