Vörösbe borult az ország: idén máris berobbant a pollenszezon

Idén a szokásosnál hamarabb köszöntött be az allergiaszezon. Alig, hogy fellélegeztünk a tél végén, a természet máris egy újabb megpróbáltatás elé állít. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt a 2026-os, magyarországi pollenszezonról.

Pollentérképen láthatjuk, hogy erősen beköszöntött a pollenszezon Fotó: Időkép

Idén a megszokottnál jóval korábban robbant be a pollenszezon

A hazai mérések szerint a levegőben már most komoly mennyiségben jelen van az éger és a mogyoró virágpora. Nyugat-Magyarországon a legaktívabb az éger. Budapesten is az éger mutatja a legmagasabb értéket, a mogyoró közepes besorolást kapott. Ez azt jelenti, hogy az arra érzékenyeknél már most beindulhat a tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés; pedig még igazán el sem kezdődött a tavasz. A ciprus- és tiszafafélék pollenje is megjelent már a levegőben, egyelőre alacsonyabb koncentrációban, de emelkedő tendenciával. Emellett kimutatható mennyiségben jelen van a kőris, a nyár, a szil és a juhar virágpora is; ezek ugyan most még kevésbé terhelik a levegőt, de a következő hetekben gyors erősödés várható.

Megviseli a szervezetet a pollenszezon (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Figyelmeztet a meteogyógyász

A meteogyógász szerint a hirtelen berobbant pollenszezon mellett a nagy napi hőingás is megterheli a szervezetet. A szakember figyelmezteti az allergiára hajlamosakat, hogy kezdjék el a megszokott kezeléseiket.

„A gyors tavaszodás együtt jár azzal, hogy nagyon erősen és a szokásosnál korábban beindul a pollenszezon” - kezdte dr. Pintér Ferenc.

A pollen allergiában érintetteknél itt az ideje, - vagy tulajdonképpen már lehet késő is - elkezdeni a megszokott kezeléseiket. Gyorsan emelkedik a különböző fafélék pollenszintje is. A kültéri programok szempontjából mindenki figyeljen oda, hogy a terhelhetőségének megfelelően válasszon

- tette hozzá a meteogyógyász, aki még egy fontos tényezőre felhívta a figyelmet.

A légköri szinten zajló jelentős melegedésnek gyakran tapasztalhatók melegfront jellegű meteogyógyászati következményei. Sokkal több a fejfájás, migrén, a mindkét irányban erősen ingadozó vérnyomás, a keringési rendszer fokozott terhelése miatti szívpanaszok, légzési nehézségek

- fogalmazott dr. Pintér Ferenc.