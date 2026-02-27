Vörösbe borult az ország: idén máris berobbant a pollenszezon
Meteogyógyász beszélt lapunknak a következő napok szervezetünkre mért terhelő hatásairól. A pollenszezon sokak életét megkeseríti.
Idén a szokásosnál hamarabb köszöntött be az allergiaszezon. Alig, hogy fellélegeztünk a tél végén, a természet máris egy újabb megpróbáltatás elé állít. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt a 2026-os, magyarországi pollenszezonról.
Idén a megszokottnál jóval korábban robbant be a pollenszezon
A hazai mérések szerint a levegőben már most komoly mennyiségben jelen van az éger és a mogyoró virágpora. Nyugat-Magyarországon a legaktívabb az éger. Budapesten is az éger mutatja a legmagasabb értéket, a mogyoró közepes besorolást kapott. Ez azt jelenti, hogy az arra érzékenyeknél már most beindulhat a tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés; pedig még igazán el sem kezdődött a tavasz. A ciprus- és tiszafafélék pollenje is megjelent már a levegőben, egyelőre alacsonyabb koncentrációban, de emelkedő tendenciával. Emellett kimutatható mennyiségben jelen van a kőris, a nyár, a szil és a juhar virágpora is; ezek ugyan most még kevésbé terhelik a levegőt, de a következő hetekben gyors erősödés várható.
Figyelmeztet a meteogyógyász
A meteogyógász szerint a hirtelen berobbant pollenszezon mellett a nagy napi hőingás is megterheli a szervezetet. A szakember figyelmezteti az allergiára hajlamosakat, hogy kezdjék el a megszokott kezeléseiket.
„A gyors tavaszodás együtt jár azzal, hogy nagyon erősen és a szokásosnál korábban beindul a pollenszezon” - kezdte dr. Pintér Ferenc.
A pollen allergiában érintetteknél itt az ideje, - vagy tulajdonképpen már lehet késő is - elkezdeni a megszokott kezeléseiket. Gyorsan emelkedik a különböző fafélék pollenszintje is. A kültéri programok szempontjából mindenki figyeljen oda, hogy a terhelhetőségének megfelelően válasszon
- tette hozzá a meteogyógyász, aki még egy fontos tényezőre felhívta a figyelmet.
A légköri szinten zajló jelentős melegedésnek gyakran tapasztalhatók melegfront jellegű meteogyógyászati következményei. Sokkal több a fejfájás, migrén, a mindkét irányban erősen ingadozó vérnyomás, a keringési rendszer fokozott terhelése miatti szívpanaszok, légzési nehézségek
- fogalmazott dr. Pintér Ferenc.
A hirtelen melegedés és a csapadékmentes, napos idő kedvez a pollenszórásnak, így egy-egy szelesebb nap után akár ugrásszerűen nőhet a koncentráció. Az allergiásoknak ezért érdemes figyelniük a napi pollenjelentéseket. Mivel a koponyeg.hu előrejelzése szerint további melegedés várható a következő napokban, az allergiások nem lélegezhetnek fel. Szombaton és vasárnap még "csak" 12 fok körül tetőzik a napi csúcshőmérséklet, ám a jövő hét közepén már 14-15 fokos időre számíthatunk.
