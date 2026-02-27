RETRO RÁDIÓ

Vörösbe borult az ország: idén máris berobbant a pollenszezon

Meteogyógyász beszélt lapunknak a következő napok szervezetünkre mért terhelő hatásairól. A pollenszezon sokak életét megkeseríti.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27.
allergia meteogyógyász pollenallergia

Idén a szokásosnál hamarabb köszöntött be az allergiaszezon. Alig, hogy fellélegeztünk a tél végén, a természet máris egy újabb megpróbáltatás elé állít. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója beszélt a 2026-os, magyarországi pollenszezonról.

pollenszezon
Pollentérképen láthatjuk, hogy erősen beköszöntött a pollenszezon Fotó: Időkép

Idén a megszokottnál jóval korábban robbant be a pollenszezon

A hazai mérések szerint a levegőben már most komoly mennyiségben jelen van az éger és a mogyoró virágpora. Nyugat-Magyarországon a legaktívabb az éger. Budapesten is az éger mutatja a legmagasabb értéket, a mogyoró közepes besorolást kapott. Ez azt jelenti, hogy az arra érzékenyeknél már most beindulhat a tüsszögés, orrfolyás, szemviszketés; pedig még igazán el sem kezdődött a tavasz. A ciprus- és tiszafafélék pollenje is megjelent már a levegőben, egyelőre alacsonyabb koncentrációban, de emelkedő tendenciával. Emellett kimutatható mennyiségben jelen van a kőris, a nyár, a szil és a juhar virágpora is; ezek ugyan most még kevésbé terhelik a levegőt, de a következő hetekben gyors erősödés várható.

Megviseli a szervezetet a pollenszezon (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Figyelmeztet a meteogyógyász 

A meteogyógász szerint a hirtelen berobbant pollenszezon mellett a nagy napi hőingás is megterheli a szervezetet. A szakember figyelmezteti az allergiára hajlamosakat, hogy kezdjék el a megszokott kezeléseiket.

„A gyors tavaszodás együtt jár azzal, hogy nagyon erősen és a szokásosnál korábban beindul a pollenszezon” - kezdte dr. Pintér Ferenc.

A pollen allergiában érintetteknél itt az ideje, - vagy tulajdonképpen már lehet késő is - elkezdeni a megszokott kezeléseiket. Gyorsan emelkedik a különböző fafélék pollenszintje is. A kültéri programok szempontjából mindenki figyeljen oda, hogy a terhelhetőségének megfelelően válasszon

- tette hozzá a meteogyógyász, aki még egy fontos tényezőre felhívta a figyelmet.

A légköri szinten zajló jelentős melegedésnek gyakran tapasztalhatók melegfront jellegű meteogyógyászati következményei. Sokkal több a fejfájás, migrén, a mindkét irányban erősen ingadozó vérnyomás, a keringési rendszer fokozott terhelése miatti szívpanaszok, légzési nehézségek 

- fogalmazott dr. Pintér Ferenc.

A hirtelen melegedés és a csapadékmentes, napos idő kedvez a pollenszórásnak, így egy-egy szelesebb nap után akár ugrásszerűen nőhet a koncentráció. Az allergiásoknak ezért érdemes figyelniük a napi pollenjelentéseket. Mivel a koponyeg.hu előrejelzése szerint további melegedés várható a következő napokban, az allergiások nem lélegezhetnek fel. Szombaton és vasárnap még "csak" 12 fok körül tetőzik a napi csúcshőmérséklet, ám a jövő hét közepén már 14-15 fokos időre számíthatunk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu