Barátság kőolajvezeték: a magyar családok energiabiztonsága a tét!
Január vége óta nem érkezik kőolaj az Ukrajnában lévő vezetéken keresztül. Emiatt a magyar kormány már több válaszlépést is intézett az ukránok felé és Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy indítsa újra a Barátság kőolajvezetéken való szállítást. A kormányfő Robert Ficoval is egyeztetett. Mindeközben a Tisza párt a mai napig semmit sem reagált a minden magyart érintő ügyben.
Több hete nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Mindez egy ukrán politikai döntés következményeképpen történik, ugyanis Ukrajna és az Európai Unió vezetői is így akarják elérni, hogy az április választásokon Magyarországon kormányváltás történjen és egy olyan párt vegye át a vezetést, amely teljes mértékben az ukránok oldalán áll. Orbán Viktor mindezek miatt felszólította Volodimir Zelenszkijt, hogy azonnal indítsa újra a kőolaj szállítást. A kormányfő emellett péntek reggel tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is.
Miután az ukránok leállították a kőolaj szállítást a kormány azonnal reagált a helyzetre, első lépésként Szijjártó Péter bejelentette, hogy ameddig nem indul újra a Barátság kőolaj vezeték, addig Magyarország nem fog gázolajat szállítani Ukrajnába, valamint az Európai parlamentben nem szavazták meg a 90 milliárd eurós ukrán hitel kifizetését sem, mivel az olajblokád hátterében egy politikai döntés áll. Ugyanis arról szó sincs, hogy a vezeték ne lenne működőképes, sőt több hete kiderült, hogy a legutóbbi dróntámadás után a helyreállítási munkálatokat befejezték.
Mindemellett a kormány nemet mondott az oroszok ellen irányuló 20. szankciós csomagra és amíg nem jön olaj, addig egyetlen olyan intézkedést sem támogatnak, amelyek fontosak Ukrajnának.
Eközben a stratégiai készletek egy részét felszabadították, valamint alternatív megoldásként az Adria vezetéken keresztül próbálnak orosz olajat szállíttatni Magyarországra, azonban a horvátok ebben a kérdésben egyelőre nem működnek együtt a magyar kormánnyal.
Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket
A miniszterelnök nyílt levélben szólította fel az ukrán elnököt, hogy azonnal indítsa újra a kőolaj szállítást Magyarország irányába. Mint írta, Zelenszkij lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják.
Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért.
– fogalmazott Orbán Viktor a Zelenszkijnek írt levelében, ahol arról is beszámolt, hogy az ukrán elnök négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az orosz-ukrán háborúba.
Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól!
– zárta levelét a miniszterelnök, aki péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában elmondta, Zelenszkij azzal házal Brüsszelben, hogy a a vezetéket nem lehet újraindítani.
Ezután Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy megtámadták az országot, mivel olajblokád alá vették azt. Ezzel pedig a magyar gazdaságot vették célba, aminek a célja, hogy káosz legyen Magyarországon és a benzin ára felmenjen ezer forint köré és zavart okozzanak az egyébként természetes gazdasági folyamatokban.
Elvárjuk Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az Unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket!
– mondta Orbán Viktor és hozzátette, hogy támadás alatt vagyunk, ezért védintézkedéseket kell tennünk, mivel az ukránok bármire képesek, ugyanis nem szabad elfelejteni, hogy ők robbantották fel az Északi Áramlatot is, ami állami terrorizmus volt.
Ezért a kőolajfinomítók védelmét megerősítették, ennek fényében pedig katonák és rendőrök vonultak ki Magyarország kritikus energetikai pontjaihoz, valamint drónstop lépett életbe Szabolcs-Szatmár-Beregben. Keleten pedig megduplázták a helikopteres védelmet és az összes stratégiai létesítmény fokozott védelmet kapott, köztük a Paksi Atomerőmű és a százhalombattai kőolajfinomító is.
A szlovákokat is támadják az ukránok
A Robert Fico vezette Szlovákiában is leállították a kőolaj szállítást a Barátság vezetéken keresztül az ukránok. Emiatt már nemcsak a magyar, de a szlovákok energiaellátása is veszélybe került. Ezért Orbán Viktor péntek reggel telefonon egyeztetett a szlovák kormányfővel, aminek során megállapodtak, hogy egy közös vizsgálóbizottságot állítanak fel.
Nemcsak Magyarország van olajblokád alatt, hanem Szlovákia is.
– mondta Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában, amiben arról is beszámolt, hogy a közös vizsgálóbizottságnak az lesz a feladata, hogy kimenjen a helyszínre és meggyőződjön a saját szemével a valóságról, tehát arról, hogy a Barátság kőolajvezetéken való olajszállítást semmilyen technikai és műszaki hiba nem gátolja.
Ezután a miniszterelnök felszólította Zelenszkijt, hogy a vizsgálóbizottságot engedje be Ukrajnába és biztosítsa a munkájukhoz való feltételeket!
A Tisza semmit nem tesz a kőolaj ügy megoldásáért
Közel egy hónapja tart a Barátság kőolajvezeték elzárásának ügye, amely veszélybe sodorja a magyar gazdaságot és a magyar családok energiaellátási biztonságát. Ennek ellenére a Tisza párti politikusok mélyen hallgatnak az ügyben. Kapitány István és Bujdosó Andrea nem válaszolt erre a kérdésre, amikor a Magyar Nemzet újságírója kérdezte őket az ügyről. Ráadásul a vezeték ellen indított dróntámadásra azóta sem reagált a Tisza párt egyik embere sem, sőt a vezetőjük, aki naponta számtalan alkalommal oszt meg bejegyzéseket a közösségi oldalán, egy posztjában sem említette a Barátság kőolajvezeték helyzetét.
Ebből is tisztán látszik, hogy Magyar Péter és a Tisza egy ukrán párti politikát képvisel. Ezt Orbán Viktor egy interjú során kifejette, amiben így fogalmazott:
A Tisza Párt rendezett egy szavazást, arról, hogy támogatják-e Ukrajna EU tagságát. Támogatták. Akkor hogy fognak nemet mondani? Hogy mondanának nekik nemet, ha ők finanszírozzák őket, ők szervezik a kampányukat? Ez nyílt összejátszás, az ukránok nyíltan beszélnek arról, hogy azon dolgoznak, hogy leváltsák a magyar kormányt
Ezért sem véletlen, hogy a tiszások nem kommentálják az eseményeket, még akkor sem, ha a magyaroknak kedvezőtlen ez a helyzet. Hiszen az ukránok pártjára álltak, akik ukránbarát kormányt akarnak Brüsszellel szövetségben Magyarországon, ezért a káosz a céljuk a választások előtt, még akkor is, ha a magyar emberek innák meg a levét ennek. Emiatt Lázár János felszólította Magyar Pétert, hogy végre álljon ki a hazája mellett!
