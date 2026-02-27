Barátság kőolajvezeték: a magyar családok energiabiztonsága a tét!

Több hete nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Mindez egy ukrán politikai döntés következményeképpen történik, ugyanis Ukrajna és az Európai Unió vezetői is így akarják elérni, hogy az április választásokon Magyarországon kormányváltás történjen és egy olyan párt vegye át a vezetést, amely teljes mértékben az ukránok oldalán áll. Orbán Viktor mindezek miatt felszólította Volodimir Zelenszkijt, hogy azonnal indítsa újra a kőolaj szállítást. A kormányfő emellett péntek reggel tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is.

A Barátság kőolajvezeték leállítása a magyar energiaellátást veszélyezteti. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Miután az ukránok leállították a kőolaj szállítást a kormány azonnal reagált a helyzetre, első lépésként Szijjártó Péter bejelentette, hogy ameddig nem indul újra a Barátság kőolaj vezeték, addig Magyarország nem fog gázolajat szállítani Ukrajnába, valamint az Európai parlamentben nem szavazták meg a 90 milliárd eurós ukrán hitel kifizetését sem, mivel az olajblokád hátterében egy politikai döntés áll. Ugyanis arról szó sincs, hogy a vezeték ne lenne működőképes, sőt több hete kiderült, hogy a legutóbbi dróntámadás után a helyreállítási munkálatokat befejezték.

Mindemellett a kormány nemet mondott az oroszok ellen irányuló 20. szankciós csomagra és amíg nem jön olaj, addig egyetlen olyan intézkedést sem támogatnak, amelyek fontosak Ukrajnának.

Eközben a stratégiai készletek egy részét felszabadították, valamint alternatív megoldásként az Adria vezetéken keresztül próbálnak orosz olajat szállíttatni Magyarországra, azonban a horvátok ebben a kérdésben egyelőre nem működnek együtt a magyar kormánnyal.

Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket

A miniszterelnök nyílt levélben szólította fel az ukrán elnököt, hogy azonnal indítsa újra a kőolaj szállítást Magyarország irányába. Mint írta, Zelenszkij lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják.

Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért.

– fogalmazott Orbán Viktor a Zelenszkijnek írt levelében, ahol arról is beszámolt, hogy az ukrán elnök négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az orosz-ukrán háborúba.

Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól!

– zárta levelét a miniszterelnök, aki péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában elmondta, Zelenszkij azzal házal Brüsszelben, hogy a a vezetéket nem lehet újraindítani.