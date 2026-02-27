RETRO RÁDIÓ

Mióta Zelenszkij elzárta a Barátság-vezetéket, Bujdosó Andrea Shell-részvényeinek értéke 10%-kal nőtt

Felháborító híreket közölt Menczer Tamás. A Shell megszedi magát a háborúból.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.27.
„Mióta Zelenszkij elzárta a Barátság-vezetéket, Bujdosó Andrea Shell-részvényeinek értéke 10%-kal nőtt.” – közölte a megdöbbentő hírt Menczer Tamás közösségi oldalán.

Bujdosó Andreának 12 322 darab Shell-részvénye van. 12 322 darab, ezt megjegyeztem, soha nem fogom elfelejteni. 12 322. Na most amióta kitört a háború és vannak a szankciók, azóta a Shell-részvényeinek az ára megduplázódott. És képzeljék el, most utánanéztünk, amióta nem jön az olaj, január 27-e óta, amióta nem jön az olaj, az orosz olaj a Barátság-vezetéken újabb 10%-kal nőtt Bujdosó Andrea és nyilvánvalóan Kapitány István, Shell-részvényeinek az értéke. Tehát azt szeretném Önöknek mondani, vigyék a hírét, hogy Bujdosó Andrea, Kapitány István meg a Tisza nem akar békét. 

– közölte Menczer Tamás, hozzátette: Ők a háború folytatását akarják, ugyanis ők minden nap keresnek a háborún és a szankciókon. És hogyha lehetőségük lenne, a Tiszának lehetősége lenne, akkor le is vágnának bennünket végleg az orosz földgázról és kőolajról. Erre mindannyian ráfizetnénk, jönne az 1000 forintos benzin meg a háromszoros rezsi, de a Shell meg a Shell-részvényesek degeszre keresnék magukat. A Shell-részvények ára kilőne az égbe, határ a csillagos ég. Nem tudom hányszorosára nőne a részvények ára, és hány tíz meg százmillió forintot tennének zsebre Bujdosó Andrea, Kapitány, meg a többiek, az Önök és mindannyiunk és minden magyar ember kárára. Nekem nincsenek Shell-részvényeim, csak annyit szeretnék Önöknek mondani. Önöknek sincs. Engem nem a Shell küldött, hanem Orbán Viktor.”

 

