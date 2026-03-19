Visszahozzák a tűcsereprogramot Józsefvárosban? Pikóék új drogstratégiája kiverte a biztosítékot

Ferencz Orsolya szerint a kerület vezetése valójában a tűcsereprogram visszahozására készülhet, ami korábban súlyos közterületi problémákat okozott. A drogstartégiájukat nemrég tették közzé.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 16:42
Új drogstratégiát fogadott el Józsefváros baloldali vezetése, ám a döntés több helyi lakost kiakasztott.  Ferencz Orsolya szerint a dokumentum nemcsak késve született meg, hanem több ponton is aggályos irányba viszi a kerület drogpolitikáját.

Józsefváros drogstratégiája liberális, ahogy a fővárosi is Fotó:  police.hu

A politikus legújabb videójában elmondta:

Hét év tétlenség után most jutottunk el oda, hogy felismerték azt, amit mi már évek óta mondunk, de eddig letagadták: a droghelyzet igenis Józsefváros egyik legsúlyosabb problémája.

Elmondása szerint a  stratégia több ponton az általuk korábban kidolgozott szakmai anyagra épít, ugyanakkor szerinte torzítja annak lényegét:

A dokumentum több ponton szinte szó szerint idézi az általunk már régebben elkészített szakmai anyagot, de a lényegi elemek tekintetében súlyos ideológiai torzításokat tartalmaz.

A  legmegdöbbentőbb az, hogy a stratégia pozitívan hivatkozik a Kék Pont Alapítvány tevékenységére, és ártalomcsökkentő eszközök biztosítását is kilátásba helyezi.

Ferencz Orsolya ezt élesen bírálta:

A stratégia hasznosnak nevezi a Kék Pont tevékenységét. Ezt határozottan vissza kell utasítanunk!

A szervezetnek a 2010-es években azért kellett távoznia Józsefvárosból, mert a tűcsere helyett valójában tömeges tűosztogatást folytattak, ami súlyos közterületi problémákat okozott. A mostani lépés egyértelmű irányt mutat.

Ez azt jelenti, hogy bizony újabb tűosztogatásra számíthatnak az itt élők.

- fogalmazott Ferencz Orsolya.
Majd hozzátette:

Mindez arra utal, hogy Pikó Andrásék a tűcsereprogram visszahozására készülnek.

A miniszteri biztos szerint a kerület vezetése figyelmen kívül hagyja a helyiek véleményét:

Úgy tűnik, hogy a józsefvárosi lakosok tiltakozása semmit nem jelent az ideológiai alapon működő önkormányzatnak.

A politikus különösen azért tartja súlyosnak a helyzetet, mert korábban ő vezette a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, aholsikerült visszaszorítani a drogterjesztést.

A drog Józsefváros szerte nagy probléma

A droghelyzet nemcsak elméleti vita: a kerület több pontján a lakók mindennapi problémákról számolnak be. A Metropol korábban több olyan esetről írt, amikor társasházakat lepték el drogfogyasztók és dílerek – például a Stáhly utcában és az Illés utcában.

Volt olyan ház, ahol a lakók kétségbeesésükben cetlit ragasztottak ki a kapura, jelezve: a díler már elköltözött, ne törjék fel az ajtót a vásárlók.

A helyiek szerint egyes városrészekben romlik a közterületek állapota, nő a szemét, megszaporodtak a patkányok, és egyre több a droghasználat nyoma. Sokan úgy érzik, megindult a visszagettósodás.

Kozma Lajos korábban úgy fogalmazott:

Józsefváros egyes részein könnyebb kábítószerhez jutni, mint friss zsemléhez.

 

