Európai Rákellenes Hét: ezekre a szűrésekre van szükséged

Magyarországon évente 32-33 ezer ember hal meg rákban. Pedig a megbetegedések 40 százaléka megelőzhető, a halálos kimenetel az esetek nagy részében pedig elkerülhető lenne. Többek között erre hívja fel a figyelmet az Európai Rákellenes Hét. Mutatjuk, a szakemberek szerint mit kell ehhez tenni!

Május 25–31. között zajlik az Európai Rákellenes Hét

Mi is az az Európai Rákellenes Hét?

Az Európai Rákellenes Hét egy évente megrendezett, rendkívül fontos nemzetközi kampány, minden évben május 25. és május 31. között. Célja, hogy globális szinten erősítse a rák elleni küzdelmet és közelebb hozza a társadalomhoz a modern onkológia legfontosabb üzeneteit. Az Európai Rákellenes Hét során a figyelem középpontjában a daganatos megbetegedések megelőzése, a korszerű kezelésekhez való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint a betegséget túlélők utógondozása és társadalmi támogatása áll.

Mire hívják fel a figyelmet ezen a héten? A fenntartható rákmegelőzés érdekében az alábbi stratégiai célok vannak ezen a héten a középpontban: a szűrések kiterjesztése, a cél, hogy a jogosult lakosság legalább 90 százaléka részt vegyen a hivatalos szűrőprogramokon,

az alkohol- és cigarettafogyasztás drasztikus csökkentése,

az egészséges, kiegyensúlyozott életmód állami és közösségi szintű támogatása,

a rákkeltő környezeti szennyezések és a munkahelyi vagy mindennapi káros vegyi anyagok expozíciójának megszüntetése,

a védőoltások fontosságára való felhívás.

Mit tehetünk mi magunk a rák megelőzése érdekében?

A daganatos betegségek elleni küzdelem leghatékonyabb eszköze a saját kezünkben van. Az életmódbeli döntések és a rendszeres szűrővizsgálatok együttesen képesek radikálisan csökkenteni a megbetegedési és halálozási mutatókat. A megfelelő életmód alappillérei közé tartozik a dohányzás teljes elhagyása, az alkoholfogyasztás minimálisra csökkentése vagy mellőzése, a rostokban gazdag, változatos, finomított élelmiszerektől mentes étrend, valamint a rendszeres testmozgás (felnőttek esetében legalább heti 150 perc mérsékelt intenzitású sport).

Milyen szervezett népegészségügyi szűréseken érdemes részt venni?

Azokat a vizsgálatokat, amelyek népegészségügyi szempontból bizonyítottan és mérhetően csökkentik a lakossági halálozást, az állam szervezett formában végzi. Az érintett korosztály tagjai névre szóló meghívót kapnak. Bár a részvétel önkéntes, az élet védelme érdekében rendkívül erősen ajánlott. Jelenleg Magyarországon három ilyen vizsgálat működik:

méhnyakszűrés, ami a 25 és 65 év közötti nők számára javasolt,

az emlőszűrés, ami a 45 és 65 év közötti nők kétévenkénti mammográfiás röntgenvizsgálatát jelenti,

és a vastagbélszűrés, ami az 50 és 70 év közötti korosztály számára javasolt, kétévenként.

Milyen ajánlott szűrővizsgálatokon érdemes ezek mellett részt venni?

A szervezett szűréseken túl léteznek úgynevezett ajánlott vizsgálatok is. Ezeket a vizsgálatokat a társadalombiztosítás (tb) szintén támogatja és finanszírozza, azonban ezekre a lakosoknak nem küldenek automatikus meghívót, hanem mindenkinek saját magának kell kezdeményeznie és jelentkeznie a háziorvosánál vagy a kezelőorvosánál, aki szükség esetén beutalót biztosít. Nemek szerinti legfontosabb éves és rendszeres vizsgálatok a következők: