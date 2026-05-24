Felfoghatatlan veszteség: rák ragadta el a népszerű YouTuber gyermekét

Daniel Coleman csütörtökön osztotta meg a tragikus hírt Instagram-oldalán. A tartalomgyártó egy mosolygós fotót posztolt fiáról, Isaacról, és hosszú bejegyzésben emlékezett meg róla, miután a rák tragikus hirtelenséggel elragadta.

Megható posztban búcsúzott rákos kisfiától az apuka

Ó, édes kisfiam. Annyi mindent szeretnék mondani, de még nem tudom hogyan. Már most is rettenetesen hiányzol, és a szívemben lévő fájdalom sokkal nagyobb annál, mint amit fel tudnék dolgozni

– írta.

A YouTuber ugyanakkor arról is beszélt, mennyire büszke volt fiára.

Az elmúlt hét során több ezer képet és videót néztem végig rólad, és óriási büszkeséggel tölt el, ahogyan végigküzdötted ezt a 14 évet. Rengeteg kihívással kellett szembenézned, de hihetetlen erővel álltál helyt, és közben megőrizted azt az örömöt és ragyogást, ami csak rád volt jellemző.

Ritka genetikai betegséggel született

Isaac egy ritka genetikai rendellenességgel, Fanconi-anémiával született. Daniel Coleman korábban arról beszélt, hogy emiatt szinte biztos volt, hogy fia életében daganatos megbetegedés is kialakulhat.

A család tavaly decemberben közölte, hogy Isaacnál szájrákot diagnosztizáltak, nem sokkal azután, hogy hazatértek egy brit családi utazásról. Az apa az elmúlt hónapokban folyamatosan beszámolt fia állapotáról és kezeléséről követőinek.

A kisfiún januárban műtétet hajtottak végre a daganat eltávolítása miatt, ám a család később megtudta, hogy a rák rendkívül agresszíven terjed.

Februárban az orvosok már azt közölték a szülőkkel, hogy Isaac daganata harmadik stádiumú, és közel jár a negyedikhez. Áprilisban viszont Daniel Coleman már arról írt, hogy fia állapotát egyre nehezebb feldolgoznia. A YouTuber akkor azt is elárulta, hogy Isaac hospice ellátásban részesül.

Mindyvel teljesen összetört a szívünk, ahogy nézzük, hogy romlik az állapota. Tudjuk, mennyire ijesztő és frusztráló lehet ez számára

– írta akkor.

Hozzátette: próbálták minden erejükkel kihasználni a közösen töltött időt.

Közel ötmillió ember követte a család életét

Daniel Coleman Danny Go! című YouTube-csatornáját közel ötmillió ember követi. A gyerekeknek szóló tartalmakban időnként felesége, Mindy és kisebbik fiuk, Levi is feltűnt.