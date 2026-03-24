Gyászol Hollywood egyik legszebb színésznője

Hatalmas űrt hagyott maga után a Buffy, a vámpírok réme című sorozat sztárja, Nicholas Brendon. Halálhíre az egész szakmát megrázta, de leginkább Sarah Michelle Gellar szavai érintették meg a rajongókat, aki egy közös, fiatalkori fotóval és a sorozat egyik legemlékezetesebb idézetével tisztelgett néhai kollégája előtt.

Sarah Michelle Gellar egy érzelmes, régi fotóval és szívszorító sorokkal emlékezett meg elhunyt kollégájáról és barátjáról Fotó: Unsplash.com/Képünk illusztráció

Megindító vallomást tett Sarah Michelle Gellar az Instán

Gellar a bejegyzésében Brendon karakterétől, Xander Harristől kölcsönzött sorokkal kezdte búcsúját, amely a mellőzöttségről és a reflektorfény árnyékában zajló életről szól.

Sosem fogják megtudni, milyen nehéz annak, akit nem választottak ki. Ott élni a reflektorfény küszöbén, és sosem lépni át rajta. De én tudom. Többet látok, mint bárki hinné, mert engem senki sem figyel

– idézte a színésznő. Majd saját gondolataival folytatta: „Láttalak, Nicky. Tudom, hogy már békére leltél abban a hatalmas égi hintaszékben.”