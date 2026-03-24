RETRO RÁDIÓ

Gyászol Hollywood egyik legszebb színésznője

54 éves korában, álmában elhunyt Nicholas Brendon. Egykori sorozatbeli partnere, Sarah Michelle Gellar érzelmes posztban köszönt el barátjától, felidézve közös éveiket a televíziózás aranykorából.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 11:30
Módosítva: 2026.03.24. 13:11
sarah michelle gellar buffy, a vámpírok réme nicholas brendon halálhír

Hatalmas űrt hagyott maga után a Buffy, a vámpírok réme című sorozat sztárja, Nicholas Brendon. Halálhíre az egész szakmát megrázta, de leginkább Sarah Michelle Gellar szavai érintették meg a rajongókat, aki egy közös, fiatalkori fotóval és a sorozat egyik legemlékezetesebb idézetével tisztelgett néhai kollégája előtt.

Sarah Michelle Gellar egy érzelmes, régi fotóval és szívszorító sorokkal emlékezett meg elhunyt kollégájáról és barátjáról Fotó: Unsplash.com/Képünk illusztráció

Megindító vallomást tett Sarah Michelle Gellar az Instán

Gellar a bejegyzésében Brendon karakterétől, Xander Harristől kölcsönzött sorokkal kezdte búcsúját, amely a mellőzöttségről és a reflektorfény árnyékában zajló életről szól.

Sosem fogják megtudni, milyen nehéz annak, akit nem választottak ki. Ott élni a reflektorfény küszöbén, és sosem lépni át rajta. De én tudom. Többet látok, mint bárki hinné, mert engem senki sem figyel

– idézte a színésznő. Majd saját gondolataival folytatta: „Láttalak, Nicky. Tudom, hogy már békére leltél abban a hatalmas égi hintaszékben.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
