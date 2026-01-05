RETRO RÁDIÓ

Mindenki beléjük volt szerelmes: így néz ki most Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr.

Felismered őket? Így néz ki most a Tudom, mit tettél tavaly nyáron sztárpárja: Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.01.05. 14:00
Őrület: jövőre lesz 30 éve, hogy bemutatták a nagy sikerű tinihorrort, a Tudom, mit tettél tavaly nyáron című filmet. A sikermozinak köszönhetően ismerte meg egymást a két főszereplő, Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr., igaz, a két színész csak három évvel később kezdett el randizni. Kapcsolatuk aztán hamar a csúcsra ért: a 2001-es eljegyzést 2002-ben esküvő követte.

Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr.
Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr. 2026-ban ünnepli majd a 24. házassági évfordulóját (Fotó: AFP / AFP)

Lassan negyed százada boldog házaspár Sarah Michelle Gellar és Freddie Prinze Jr.

A sztárpár esküvője sok rajongó szívét törte össze a kilencvenes években, amikor is a fiúk falát Sarah Michelle Gellar, a lányokét pedig Freddie Prinze Jr. posztere díszítette. Míg a színésznő a Buffy, a vámpírok réme című sorozattal és a Kegyetlen játékok című mozival hódított, addig a sármos színész sorra ontotta a romkomokat A csaj nem jár egyedültől kezdve a Rád vagyok kattanva című mozin át a Pasik és csajokig.

2026-ban pedig aktuális vakációjuk legemlékezetesebb pillanataiból osztottak meg egy csokorra valót, megmutatva, hogy is néz ki a két egykori tini kedvenc 29 évvel a Tudom, mit tettél tavaly nyáron mozibemutatója után.

 

