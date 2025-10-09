Felismered? Reese Witherspoon neki próbál megfelelni minden egyes nap

Fotók és vallomás. Reese Witherspoon nem titkolózik.
Miből lesz a cserebogár! A Kegyetlen játékok és a Doktor Szöszi című film sztárja mára az egyik legsikeresebb színésznő és producer a mozi és tévé világában. Reese Witherspoon jelenleg a The Morning Show legújabb évadával tarol Jennifer Anistonnal. A sztár most az Instagram-oldalán fotókkal együtt leplezte le, kinek is próbál megfelelni minden áldott nap.
„Olyan keményen dolgozol. Kinek próbálsz megfelelni?” – teszi fel a kérdést az Instagram-oldalán megosztott videóban Reese Witherspoon. Majd a személyes válaszát is megosztja, nem is egyszer: „Neki”. S háromszor is bevág egy kislányról különböző életkorban készült gyermekkori fotót. Felismered? Ha nem, segítünk: ez bizony ő maga! Reese Witherspoon saját magának próbál megfelelni!
