Felismered? Reese Witherspoon neki próbál megfelelni minden egyes nap

Fotók és vallomás. Reese Witherspoon nem titkolózik.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.09. 15:00
Reese Witherspoon bizonyítás vallomás

Miből lesz a cserebogár! A Kegyetlen játékok és a Doktor Szöszi című film sztárja mára az egyik legsikeresebb színésznő és producer a mozi és tévé világában. Reese Witherspoon jelenleg a The Morning Show legújabb évadával tarol Jennifer Anistonnal. A sztár most az Instagram-oldalán fotókkal együtt leplezte le, kinek is próbál megfelelni minden áldott nap.

Reese Witherspoon, 26th Annual Screen Actors Guild Awards - Arrivals
Reese Witherspoon pontosan tudja, kinek próbál megfelelni Fotó: AFP

Reese Witherspoon nem titkolja, kinek próbál megfelelni

„Olyan keményen dolgozol. Kinek próbálsz megfelelni?” – teszi fel a kérdést az Instagram-oldalán megosztott videóban Reese Witherspoon. Majd a személyes válaszát is megosztja, nem is egyszer: „Neki”. S háromszor is bevág egy kislányról különböző életkorban készült gyermekkori fotót. Felismered? Ha nem, segítünk: ez bizony ő maga! Reese Witherspoon saját magának próbál megfelelni!

 

