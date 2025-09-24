,,Mindenki dehumanizál téged egy bizonyos módon, mintha állat lennél az állatkertben" - őszintén beszélt bántalmazó kapcsolatáról a Doktor Szöszi sztárja

Reese Witherspoon őszintén mesélt a múltjáról, és arról, hogyan kényszerítette egy bántalmazó kapcsolat arra, hogy „újrahuzalozza az agyát”. A Doktor Szöszi sztárja már 2018-ban, Oprah műsorában elárulta, hogy kilépett egy bántalmazó kapcsolatból.
Reese Witherspoon már 2018-ban, Oprah műsorában elárulta, hogy kilépett egy bántalmazó kapcsolatból, most azonban – hét évvel később – a sztár újra reflektált a megpróbáltatásokra. A The New York Times The Interview című podcastjában, ahol a karrierjéről beszélgettek, a műsorvezető Lulu Garcia-Navarro arra kérte a 49 éves színésznőt, mesélje el, milyen volt az a „önbizalomhiány”, amely a nyilvánosság számára nem volt nyilvánvaló.
Azt hiszem, nagyon jó voltam abban, hogy… profi legyek, és megjelenjek, csináljam a dolgomat, de fiatalon érzelmileg nem voltam elég érett
– mondta az Unilad szerint Witherspoon.
Az ember belekeveredik olyan kapcsolatokba, amelyek nem működnek, és néha észre sem veszi azokat a dinamikákat, amelyek zajlanak
A színésznő elárulta, mennyi időbe telt, mire talpra állt a kapcsolat után: „Amikor kiléptem ebből, eltartott egy darabig, amíg újra összeraktam magam. A lelkem megfogyatkozott, mert elhittem, hogy mindazok a borzalmas dolgok, amiket az a személy mondott rólam, igazak, és újra kellett huzaloznom az agyam.”
Nagyon bizonytalan voltam, mert beszéltem sok emberrel, akik bántalmazó kapcsolatban éltek, és ők sem látják… én sem láttam. Hosszú időbe telt, mire az a nő lehettem, aki ma vagyok
Amikor a műsorvezető rákérdezett, mit jelentett számára az „újraalkotni” önmagát, Reese a nyilvánosság előtt zajló élet nehézségeiről beszélt:
Nagyon nehéz közszereplőnek lenni. Sok együttérzésem van azokkal, akik nyilvános életet élnek, és próbálják megőrizni a magánéletüket – ez szinte lehetetlen manapság. Mindenki dehumanizál téged egy bizonyos módon, mintha állat lennél az állatkertben, akit a gyerekeivel vagy egy privát pillanatban fotóznak
A háromgyermekes édesanya szerint ez az állandó figyelem hatalmas nyomást jelentett: „Igen, ez kemény volt. Nagyon kemény… és anyaként, amikor meg akarod védeni a fiatalokat, az is nehéz.”
