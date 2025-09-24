,,Mindenki dehumanizál téged egy bizonyos módon, mintha állat lennél az állatkertben" - őszintén beszélt bántalmazó kapcsolatáról a Doktor Szöszi sztárja

Reese Witherspoon már 2018-ban, Oprah műsorában elárulta, hogy kilépett egy bántalmazó kapcsolatból, most azonban – hét évvel később – a sztár újra reflektált a megpróbáltatásokra. A The New York Times The Interview című podcastjában, ahol a karrierjéről beszélgettek, a műsorvezető Lulu Garcia-Navarro arra kérte a 49 éves színésznőt, mesélje el, milyen volt az a „önbizalomhiány”, amely a nyilvánosság számára nem volt nyilvánvaló.

A Doktor Szöszi sztárja már 2018-ban, Oprah műsorában elárulta, hogy kilépett egy bántalmazó kapcsolatból. Fotó: AFP

Azt hiszem, nagyon jó voltam abban, hogy… profi legyek, és megjelenjek, csináljam a dolgomat, de fiatalon érzelmileg nem voltam elég érett

– mondta az Unilad szerint Witherspoon.

Az ember belekeveredik olyan kapcsolatokba, amelyek nem működnek, és néha észre sem veszi azokat a dinamikákat, amelyek zajlanak

A színésznő elárulta, mennyi időbe telt, mire talpra állt a kapcsolat után: „Amikor kiléptem ebből, eltartott egy darabig, amíg újra összeraktam magam. A lelkem megfogyatkozott, mert elhittem, hogy mindazok a borzalmas dolgok, amiket az a személy mondott rólam, igazak, és újra kellett huzaloznom az agyam.”

A sztár sokáig nem látta tisztán a helyzetet

Nagyon bizonytalan voltam, mert beszéltem sok emberrel, akik bántalmazó kapcsolatban éltek, és ők sem látják… én sem láttam. Hosszú időbe telt, mire az a nő lehettem, aki ma vagyok

Amikor a műsorvezető rákérdezett, mit jelentett számára az „újraalkotni” önmagát, Reese a nyilvánosság előtt zajló élet nehézségeiről beszélt:

Nagyon nehéz közszereplőnek lenni. Sok együttérzésem van azokkal, akik nyilvános életet élnek, és próbálják megőrizni a magánéletüket – ez szinte lehetetlen manapság. Mindenki dehumanizál téged egy bizonyos módon, mintha állat lennél az állatkertben, akit a gyerekeivel vagy egy privát pillanatban fotóznak

A háromgyermekes édesanya szerint ez az állandó figyelem hatalmas nyomást jelentett: „Igen, ez kemény volt. Nagyon kemény… és anyaként, amikor meg akarod védeni a fiatalokat, az is nehéz.”