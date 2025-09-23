Polyák Lilla Gömöri András Mátéról: "Gyorsan összekovácsolódtunk, mint család"

A színész házaspár megtalálta a harmóniát Kanadában, és bár még mindig vannak a bevándorlási hivatallal nehézségeik, alapvetően nagyon jól érzik magukat. Polyák Lilla és Gömöri András Máté néhány hónapja saját TikTok-oldalt is indítottak, ahol kendőzetlen őszinteséggel válaszolnak a rajongói kérdésekre, többek között arra, hogy milyen a viszony Lilla fiai és Máté között.
Polyák Lilla és Gömöri András Máté több mint másfél éve kint élnek Kanadában, ahol nagy nehézségek árán, de szép lassan azért befészkelik magukat és apró léptekkel haladnak előre a kinti letelepedés útján. Közös TikTok-csatornákjukon, az “Én a Tied” nevű oldalon rengeteg intim kérdést kapnak a követőiktől, amire rendre válaszolnak is.
A színész házaspár nem egyszerű csomagot kapott a nyakába, hiszen megismerkedésük pillanatában a színésznő még épp válófélben volt, a közöttük lévő korkülönbség pedig tovább tetézte a kételyeket. Az idő azonban őket igazolja, azóta is boldogabbak, mint valaha és egy családi egységet alkotnak. Polyák Lilla gyermekei nagyon jól kijönnek Mátéval, erről nemrég közös videójukban számoltak be.
Nagyon szép kapcsolat van a srácok és Máté között: nevelőapai, ami a hierarchián alapul, de nagyon gyorsan összekovácsolódtunk, mint család. Így, hogy a srácok már felnőttek, lett ebből mindemellett egy nagyon komoly barátság is. Ugyanakkor még mindig megvan az a fajta alá-fölérendeltségi viszony, amiben hátra lehet dőlni és tudnak rá számítani, mint nevelőapára és mint valakire, akitől tanácsot lehet kérni, ha kicsit elbizonytalanodnának
- kezdte Lilla, majd hozzátette: "Szerintem kívánni se lehetett volna szebbet. Ha le lehetett volna írni előre, hogy mit szeretnék, akkor én ezt kértem volna!"
Máté azért elárulta, hogy megvoltak a maguk harcaik, de ezek is fontosak voltak ahhoz, hogy ilyen jó viszonyban legyenek mostanra. „Az mindig egyértelmű volt, hogy ki az Apa, és ki a Napa. Nem keverjük össze és nincs egymás helyettesítése sem.”
Lilla elismerte, hogy az alapok letétele nem volt egyszerű, de ketten együtt jó csapatot alkotnak.
Ahhoz, hogy én anya, lány lehessek és szerető lehessek ebben a családi hierarchia rendszerben, ahhoz az kellett, hogy Máté odaálljon és vigye a zászlót elől.
Polyák Lilla korábban Homonnay Zsolt felesége volt, akivel két közös gyerekük született, Zsombor és Bulcsú. A színésznő szerint mostani jó családi helyzet nem csak a belefektetett közös munka eredménye, hanem annak is köszönhető, hogy a válást hamar rendbe tették.
Jó kapcsolatot ápolunk Zsoltékkal, ő nem tűnt el mint apa, de a család és a hétköznapi létezés az négyünk között zajlott az elmúlt tíz évben és nagyon nagy szükség volt arra a napi szintű férfi energiára, amit Máté tudott hozni és beletenni a kapcsolatba. Mindezt úgy, hogy közben a gyerekek apjával a viszony nemhogy nem sérült, hanem azt hiszem az évek alatt még javult is. Azt gondolom, hogy két nagyon jól sikerült srácot sikerül felnevelni mostanra
