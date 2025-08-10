Költözik Polyák Lilla és Gömöri András Máté: itt a bejelentés

A színész házaspár Kanadából jelentkezett be közösségi oldalán. Polyák Lilla és Gömöri András Máté sürgős költözés mellett döntött.
Polyák Lilla és Gömöri András Máté másfél éve döntött úgy, hogy Kanadában telepszik le. Hogy meddig maradnak, azt nem tisztázták, ám az biztos, hogy legalább néhány évet szeretnének kint tölteni, hiszen Lilla egyik fia is épp ott kezdi meg egyetemi tanulmányait, ráadásul a kinti hivatalos papírok intézése sem egyszerű feladat.
Lilla és Máté néhány hónappal ezelőtt közös TikTok-csatornát indított „Én a Tied” címmel, ahol a házaspár folyamatosan tartja a kapcsolatot a rajongókkal. Legutóbbi videójuk drámai felütéssel indult, szerencsére azonban újfent csak a humor eszközéhez nyúltak, ami egyébként a vidám házaspárra abszolút jellemző.
Sziasztok, megint költözünk. Mondjuk nem messze, mert ugyanabban az épületbe, csak egy emelettel feljebb
– árulták el nevetve, majd azt is elmesélték, hogyan hozták meg ezt döntést, ami alapján akár arra is gondolhattunk volna, hogy másik régióba cuccolnak át, vagy akár visszaköltöznek Magyarországra. Mint kiderült, házon belül sem egyszerűbb a cuccolás.
„Ugyanakkora szívás. Jó, nem kell kocsiba bepakolni, meg átmenni a fél városon és kipakolni máshol. A harmadikról a negyedikre költözünk. Természetesen a testépítő versenyem után egy nappal kezdtük el és két napunk volt kiköltözni, egy éjszakával. Szóval egy jó 16 órás műszakot nyomtunk le négy óra alvással, utána én mentem dolgozni, Lilla pedig próbálta összerántani a kecót” – mesélte Máté, majd Lilla vette át a szót, aki elárulta, hogy miért hozták meg ezt az egyébként bagatellnek tűnő döntést.
Imádjuk ezt a környéket és nagyon szeretünk itt lakni, nem is jutott eszünkbe elköltözni, mert úgy gondoltuk, hogy megtaláltuk a helyünket. Régóta nem volt kiadó lakás ebben a házban és nemrég megnéztem az ingatlanhirdetéseket, amiknek egyébként lejjebb mentek az árai. Meglepődve tapasztaltam, hogy ugyanekkora lakások olcsóbbak.
Máté ekkor elmesélte, hogy Lilla ilyenkor képes mindent bevetni, komplett e-mail-hadjáratokat indít, többé kevésbé sikerrel, így esett az eset, hogy tulajdonképpen ugyanazért az árért egy kétszobás helyett egy háromszobás lakásba költöznek át.
A színész házaspár beszámolt arról is, hogy a nagyobb lakás ellenére minden helyiségük kisebb lett valamivel a pluszszobáért, de valamit valamiért, örülnek a cserének.
Mondjuk a harmadik szoba az lyuk, de vendégszobának és félig irodának nagyon jó. Ráadásul a fő ok, hogy két fürdőszoba van. Vége a vitának, hogy ki hagyta sz@rosan a budit, ezt most belemondom az éterbe, mindig vita volt
– fecsegte ki Máté egy bensőséges családi titkukat. A lakást egyébként igyekeznek minél hamarabb – ahogy ők fogalmaznak – élhető állapotba rendezni, ami után azt ígérték, a követőiknek is megmutatják azt.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.