Költözik Polyák Lilla és Gömöri András Máté: itt a bejelentés

Polyák Lilla és Gömöri András Máté másfél éve döntött úgy, hogy Kanadában telepszik le. Hogy meddig maradnak, azt nem tisztázták, ám az biztos, hogy legalább néhány évet szeretnének kint tölteni, hiszen Lilla egyik fia is épp ott kezdi meg egyetemi tanulmányait, ráadásul a kinti hivatalos papírok intézése sem egyszerű feladat.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté megtalálta számításait Kanadában Fotó: Gömöri András Máté

Polyák Lilla férjével megint költözik

Lilla és Máté néhány hónappal ezelőtt közös TikTok-csatornát indított „Én a Tied” címmel, ahol a házaspár folyamatosan tartja a kapcsolatot a rajongókkal. Legutóbbi videójuk drámai felütéssel indult, szerencsére azonban újfent csak a humor eszközéhez nyúltak, ami egyébként a vidám házaspárra abszolút jellemző.

Sziasztok, megint költözünk. Mondjuk nem messze, mert ugyanabban az épületbe, csak egy emelettel feljebb

– árulták el nevetve, majd azt is elmesélték, hogyan hozták meg ezt döntést, ami alapján akár arra is gondolhattunk volna, hogy másik régióba cuccolnak át, vagy akár visszaköltöznek Magyarországra. Mint kiderült, házon belül sem egyszerűbb a cuccolás.

„Ugyanakkora szívás. Jó, nem kell kocsiba bepakolni, meg átmenni a fél városon és kipakolni máshol. A harmadikról a negyedikre költözünk. Természetesen a testépítő versenyem után egy nappal kezdtük el és két napunk volt kiköltözni, egy éjszakával. Szóval egy jó 16 órás műszakot nyomtunk le négy óra alvással, utána én mentem dolgozni, Lilla pedig próbálta összerántani a kecót” – mesélte Máté, majd Lilla vette át a szót, aki elárulta, hogy miért hozták meg ezt az egyébként bagatellnek tűnő döntést.

Imádjuk ezt a környéket és nagyon szeretünk itt lakni, nem is jutott eszünkbe elköltözni, mert úgy gondoltuk, hogy megtaláltuk a helyünket. Régóta nem volt kiadó lakás ebben a házban és nemrég megnéztem az ingatlanhirdetéseket, amiknek egyébként lejjebb mentek az árai. Meglepődve tapasztaltam, hogy ugyanekkora lakások olcsóbbak.

Máté ekkor elmesélte, hogy Lilla ilyenkor képes mindent bevetni, komplett e-mail-hadjáratokat indít, többé kevésbé sikerrel, így esett az eset, hogy tulajdonképpen ugyanazért az árért egy kétszobás helyett egy háromszobás lakásba költöznek át.