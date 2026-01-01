Így köszöntöttük az újévet Budapesten – Galéria
Szilveszterkor a főváros egy nagy, közös nappalivá vált: ki sétált, ki bulizott, ki csak nézte a fényeket. Egy biztos: Budapest ünnepelt. Galéria következik.
Budapest szilveszterkor most is olyan volt, mint egy régi ismerős, aki minden évben ugyanazzal a mozdulattal nyit ajtót – mégis mindig tud újat mutatni.
Budapest
A Duna fölött visszaverődött a fény, a hidak és terek megteltek sétálókkal, koccintásokkal, kabátzsebbe dugott kézzel kimondott jókívánságokkal. Volt, aki a belvárosban kereste az éjféli pillanatot, mások a rakpartról nézték a várost, és akadt, aki csak elcsípte azt a pár másodpercnyi csöndet két nevetés között. A villamos csilingelt, a város pulzált, és mire elütötte az óra az éjfélt, mindenki ugyanazt érezte: lezárult egy fejezet, elindult a következő. Ebben a galériában a szilveszteri Budapest hangulatát gyűjtöttük össze – a nagy fényeket és a kicsi, emberi pillanatokat is. Ha neked valamiért kimaradt vagy megismételnéd, nézd meg a galériánkat!
