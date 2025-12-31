RETRO RÁDIÓ

Itt lesznek idén ingyenes szilveszteri bulik

A fővárosban az immár hagyományosnak tekinthető helyszíneken idén is díjmentes programokkal kísérve lehet majd búcsúztatni az óévet. Emellett a nagyobb városokban is lesznek ingyenes szilveszteri bulik!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.31. 06:30
szilveszter szilveszteri mulatság szilveszteri utcabuli

December 31-én, szerdán országszerte milliók búcsúztatják majd 2025-öt. Aki kimozdulna, de nincs ötlete, hová menjen szilveszter este, vagy belépő helyett inkább dudára, forralt borra költene, annak most mutatunk néhány ingyenes bulihelyszínt!

szilveszteri buli hangulat
Mutatunk néhány ingyenes szilveszteri programot december 31-re! (Fotó: adriaticfoto)

Az egyik legnépszerűbb szilveszteri helyszín idén is a Vörösmarty tér lesz

A Vörösmarty téri karácsonyi vásár fényei szilveszterkor is megfelelő hangulatot teremtenek majd a bulihoz, ahová évről évre ezrek látogatnak el. Idén egészen hajnali háromig gasztronómiai különlegességekkel és utcai zenével várják majd az ünneplőket a téren az egyik legnépszerűbb fővárosi helyszínen.

A Bazilikánál lévő adventi vásár is nyitva lesz

Szintén hajnali háromig lehet majd gyönyörködni az ünnepi díszekben és a fényfestésben a Bazilikánál december 31-én. Sőt, 17 órás kezdettel ingyenes koncert is lesz: a Song Factory ad majd elő bemelegítésként magyar és nemzetközi pop-, rock-, jazzdalokat, gospeleket, spiritualékat és filmzenéket. Az árusok is nyitva lesznek aznap.

Több helyszínen szokott lenni szilveszterkor spontán utcabál

Budapesten a bulinegyed környékén és a Duna-parton sem ritka, hogy szilveszter este külföldi turisták és magyar ünnepelni vágyók spontán utcabálba kezdenek. Az idei évben annyi változás azonban biztosan lesz, hogy tűzijátékozni csak korlátozottan, a kijelölt helyeken lehet majd és ott is rövidebb ideig, mint tavaly.

Évbúcsúztató túra is lesz a Budai-hegységben

Az év utolsó napján egy kalandos és hangulatos túrával is búcsúztathatjuk majd az évet: december 31-én bejárhatjuk a Budai-hegység legismertebb csúcsait és kilátóhelyeit. Az útvonal a János-hegyet, az Erzsébet-kilátót, a Jánoshegyi-barlangot, a Tündér-sziklát, majd a Nagy-Hárs-hegy tetejét érinti, ahonnan télen is varázslatos a panoráma. A Hűvösvölgyben záruló túra részeként a Normafán forró tea, forralt bor és pogácsa várja a résztvevőket. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges.

Glowing,Sparkles,In,Hands.,Group,Of,Happy,People,Enjoying,Party
Szinte minden nagyobb városban lesznek ingyenes szabadtéri programok (Fotó: maxbelchenko)

Szinte minden nagyvárosban lesznek ingyenes szabadtéri bulik

  • Egerben például a történelmi belváros szívében, az egri Dobó István téren kap helyet az óévbúcsúztató program.
  • Szeged városa is fergeteges szilveszteri bulival és tűzijátékkal várja az ünneplőket.
  • Csopakon a Csonkatoronynál búcsúztatják az óévet és köszöntik az újévet.
  • Ajkán az Agórán lesz szilveszteri buli.
  • Balatonlellén a Szabadtéri Színpadon tartanak majd utcabált.
  • Pápán december 31-én 22 órakor veszi kezdetét a városi szilveszteri buli.
  • Debrecenben a város főtere ad otthont a legnagyobb évzáró eseményének.
  • Szentendrén is fergeteges utcabállal búcsúztatják az évet és ünnepelik az újat a Fő terén.

Város

Program

Város

Program

EgerDj, forró étel, ital, tűzijátékBalatonlelleDiósi zenekar, büfé
Szeged
  • 19.00 Warm up DJ
  • 20.00 Traubi Zenekar koncert
  • 23.00 Zanzibar együtes koncert
  • 00.00 Tűzijáték
  • 00.15 Zanzibar együttes ráadás
  • 00.30 Útközband utcabál
Debrecen
  • 20:00 – Abrakazabra és Szirota Jennifer élő koncert.
  • 20:45–21:00 – DJ Sunny
  • 21:00–22:00 –Sugarloaf
  • 22:00–22:15 – DJ Sunny
  • 22:15–22:55 – Abrakazabra és Roy
  • 22:55–23:15 – DJ Sunny
  • 23:15–23:55 – Abrakazabra és Szandi
  • 00:00 – Himnusz
  • 00:00–02:00 – DJ Sunny
Csopak
  • 22.00 – 02.00 Retro Disco DJ Zsiráffal
  • 24.00 Tűzijáték
PápaDJ Béci 22:00 és 02:00 között, 00:10-kor újévi tűzshow
AjkaDJ Herendi, Kollányi Zsuzsi koncertSzentendreTáncos flashmob, Dj Spacecowboy

Forrás: csodalatosmagyarorszag.hu

Hogyan lehet majd közlekedni szilveszter éjszaka?

A BKK tájékoztatása szerint december 31-éről január 1-jére virradóan a megnövekedő utasforgalom miatt egész éjjel közlekednek az alábbi járatok:

  • az M1-es, az M2-es, az M3-as és az M4-es metró;
  • a 4-es és a 6-os, a 14-es, a 47-es, az 50-es, az 56A villamosok;
  • a 17-es villamos módosított útvonalon, a Bécsi út / Vörösvári út és a Városház tér között;
  • a 75-ös trolibusz;
  • a 80-as trolibusz meghosszabbított útvonalon, az Örs vezér tere és a Blaha Lujza tér között;
  • az 5-ös, a 8E, a 16-os és a 223E autóbusz;
  • a 7-es autóbusz módosított útvonalon Újpalota, Nyírpalota út és a Deák Ferenc tér között jár 7B jelzéssel;
  • a MÁV tájékoztatása szerint minden vonalon egész éjszaka közlekednek a HÉV-ek.

Az éjszakai autóbuszhálózaton számos járat eltérő menetrend szerint, a metrókhoz és villamosokhoz csatlakozóan jár, ugyanakkor változatlan menetrend szerint közlekednek a reptéri 100E és 200E járatok. 2026. január 1-jén a nappali járatok ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi rend szerint közlekednek majd.

 

