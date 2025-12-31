Itt lesznek idén ingyenes szilveszteri bulik
A fővárosban az immár hagyományosnak tekinthető helyszíneken idén is díjmentes programokkal kísérve lehet majd búcsúztatni az óévet. Emellett a nagyobb városokban is lesznek ingyenes szilveszteri bulik!
December 31-én, szerdán országszerte milliók búcsúztatják majd 2025-öt. Aki kimozdulna, de nincs ötlete, hová menjen szilveszter este, vagy belépő helyett inkább dudára, forralt borra költene, annak most mutatunk néhány ingyenes bulihelyszínt!
Az egyik legnépszerűbb szilveszteri helyszín idén is a Vörösmarty tér lesz
A Vörösmarty téri karácsonyi vásár fényei szilveszterkor is megfelelő hangulatot teremtenek majd a bulihoz, ahová évről évre ezrek látogatnak el. Idén egészen hajnali háromig gasztronómiai különlegességekkel és utcai zenével várják majd az ünneplőket a téren az egyik legnépszerűbb fővárosi helyszínen.
A Bazilikánál lévő adventi vásár is nyitva lesz
Szintén hajnali háromig lehet majd gyönyörködni az ünnepi díszekben és a fényfestésben a Bazilikánál december 31-én. Sőt, 17 órás kezdettel ingyenes koncert is lesz: a Song Factory ad majd elő bemelegítésként magyar és nemzetközi pop-, rock-, jazzdalokat, gospeleket, spiritualékat és filmzenéket. Az árusok is nyitva lesznek aznap.
Több helyszínen szokott lenni szilveszterkor spontán utcabál
Budapesten a bulinegyed környékén és a Duna-parton sem ritka, hogy szilveszter este külföldi turisták és magyar ünnepelni vágyók spontán utcabálba kezdenek. Az idei évben annyi változás azonban biztosan lesz, hogy tűzijátékozni csak korlátozottan, a kijelölt helyeken lehet majd és ott is rövidebb ideig, mint tavaly.
Évbúcsúztató túra is lesz a Budai-hegységben
Az év utolsó napján egy kalandos és hangulatos túrával is búcsúztathatjuk majd az évet: december 31-én bejárhatjuk a Budai-hegység legismertebb csúcsait és kilátóhelyeit. Az útvonal a János-hegyet, az Erzsébet-kilátót, a Jánoshegyi-barlangot, a Tündér-sziklát, majd a Nagy-Hárs-hegy tetejét érinti, ahonnan télen is varázslatos a panoráma. A Hűvösvölgyben záruló túra részeként a Normafán forró tea, forralt bor és pogácsa várja a résztvevőket. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges.
Szinte minden nagyvárosban lesznek ingyenes szabadtéri bulik
- Egerben például a történelmi belváros szívében, az egri Dobó István téren kap helyet az óévbúcsúztató program.
- Szeged városa is fergeteges szilveszteri bulival és tűzijátékkal várja az ünneplőket.
- Csopakon a Csonkatoronynál búcsúztatják az óévet és köszöntik az újévet.
- Ajkán az Agórán lesz szilveszteri buli.
- Balatonlellén a Szabadtéri Színpadon tartanak majd utcabált.
- Pápán december 31-én 22 órakor veszi kezdetét a városi szilveszteri buli.
- Debrecenben a város főtere ad otthont a legnagyobb évzáró eseményének.
- Szentendrén is fergeteges utcabállal búcsúztatják az évet és ünnepelik az újat a Fő terén.
Hogyan lehet majd közlekedni szilveszter éjszaka?
A BKK tájékoztatása szerint december 31-éről január 1-jére virradóan a megnövekedő utasforgalom miatt egész éjjel közlekednek az alábbi járatok:
- az M1-es, az M2-es, az M3-as és az M4-es metró;
- a 4-es és a 6-os, a 14-es, a 47-es, az 50-es, az 56A villamosok;
- a 17-es villamos módosított útvonalon, a Bécsi út / Vörösvári út és a Városház tér között;
- a 75-ös trolibusz;
- a 80-as trolibusz meghosszabbított útvonalon, az Örs vezér tere és a Blaha Lujza tér között;
- az 5-ös, a 8E, a 16-os és a 223E autóbusz;
- a 7-es autóbusz módosított útvonalon Újpalota, Nyírpalota út és a Deák Ferenc tér között jár 7B jelzéssel;
- a MÁV tájékoztatása szerint minden vonalon egész éjszaka közlekednek a HÉV-ek.
Az éjszakai autóbuszhálózaton számos járat eltérő menetrend szerint, a metrókhoz és villamosokhoz csatlakozóan jár, ugyanakkor változatlan menetrend szerint közlekednek a reptéri 100E és 200E járatok. 2026. január 1-jén a nappali járatok ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi rend szerint közlekednek majd.
