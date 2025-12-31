Itt lesznek idén ingyenes szilveszteri bulik

December 31-én, szerdán országszerte milliók búcsúztatják majd 2025-öt. Aki kimozdulna, de nincs ötlete, hová menjen szilveszter este, vagy belépő helyett inkább dudára, forralt borra költene, annak most mutatunk néhány ingyenes bulihelyszínt!

Mutatunk néhány ingyenes szilveszteri programot december 31-re! (Fotó: adriaticfoto)

Az egyik legnépszerűbb szilveszteri helyszín idén is a Vörösmarty tér lesz

A Vörösmarty téri karácsonyi vásár fényei szilveszterkor is megfelelő hangulatot teremtenek majd a bulihoz, ahová évről évre ezrek látogatnak el. Idén egészen hajnali háromig gasztronómiai különlegességekkel és utcai zenével várják majd az ünneplőket a téren az egyik legnépszerűbb fővárosi helyszínen.

A Bazilikánál lévő adventi vásár is nyitva lesz

Szintén hajnali háromig lehet majd gyönyörködni az ünnepi díszekben és a fényfestésben a Bazilikánál december 31-én. Sőt, 17 órás kezdettel ingyenes koncert is lesz: a Song Factory ad majd elő bemelegítésként magyar és nemzetközi pop-, rock-, jazzdalokat, gospeleket, spiritualékat és filmzenéket. Az árusok is nyitva lesznek aznap.

Több helyszínen szokott lenni szilveszterkor spontán utcabál

Budapesten a bulinegyed környékén és a Duna-parton sem ritka, hogy szilveszter este külföldi turisták és magyar ünnepelni vágyók spontán utcabálba kezdenek. Az idei évben annyi változás azonban biztosan lesz, hogy tűzijátékozni csak korlátozottan, a kijelölt helyeken lehet majd és ott is rövidebb ideig, mint tavaly.

Évbúcsúztató túra is lesz a Budai-hegységben

Az év utolsó napján egy kalandos és hangulatos túrával is búcsúztathatjuk majd az évet: december 31-én bejárhatjuk a Budai-hegység legismertebb csúcsait és kilátóhelyeit. Az útvonal a János-hegyet, az Erzsébet-kilátót, a Jánoshegyi-barlangot, a Tündér-sziklát, majd a Nagy-Hárs-hegy tetejét érinti, ahonnan télen is varázslatos a panoráma. A Hűvösvölgyben záruló túra részeként a Normafán forró tea, forralt bor és pogácsa várja a résztvevőket. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezés szükséges.

Szinte minden nagyobb városban lesznek ingyenes szabadtéri programok (Fotó: maxbelchenko)

Szinte minden nagyvárosban lesznek ingyenes szabadtéri bulik

Egerben például a történelmi belváros szívében, az egri Dobó István téren kap helyet az óévbúcsúztató program.

Szeged városa is fergeteges szilveszteri bulival és tűzijátékkal várja az ünneplőket.

bulival és tűzijátékkal várja az ünneplőket. Csopakon a Csonkatoronynál búcsúztatják az óévet és köszöntik az újévet.

Ajkán az Agórán lesz szilveszteri buli.

Balatonlellén a Szabadtéri Színpadon tartanak majd utcabált.

Pápán december 31-én 22 órakor veszi kezdetét a városi szilveszteri buli.

Debrecenben a város főtere ad otthont a legnagyobb évzáró eseményének.

Szentendrén is fergeteges utcabállal búcsúztatják az évet és ünnepelik az újat a Fő terén.