Az ország legnagyobb színházi szilveszteri bulijával búcsúztatja a 2025-ös évet az idén megalakult Erkel Színház. A BÚÉK Erkel! látványos showelemekkel, közös játékokkal, igazi sztárparádéval jelentkezik és december 30-án este, 31-én pedig délután és este hívja egy közös évbúcsúztatóra az érdeklődőket. Az Erkel művészei mellett Korda György és Balázs Klári is csatlakozik az év utolsó ünnepi pillanataihoz.

Óriási szilveszteri showval búcsúzik az Erkel Színház. Fotó: Polyak Attila / Mediaworks archívum

Idén májusban egy egyedi koncertshow-val köszöntött be a musicalszínházként megalakult Erkel, s azóta rendre telt házas előadásokkal és több mint 150 000 eladott jeggyel büszkélkedhet a színház.

„Magyarország legnagyobb kőszínházaként nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy a musicalkedvelő közönség egy igazi közösséggé is formálódjon, ezt erősítette eddig is számos program, mint például a Musicalek Éjszakája, az ERKEL AFTER partyk vagy a dedikáló estek, illetve a színház épületében a közönséget fogadó változatos aktivitások. Szilveszterkor egy újabb nagy durranásra készül a színház” – mondta Szente Vajk, az Erkel vezetője, az est rendezője.

Az elmúlt hetek „Átjössz?” hívására szinte mindenki egy emberként mondott igent, aki most színpadra lép az Erkel szilveszteri show-jában. Ez az összefogás, ez az energia lesz az est egyik igazi varázsa.

Az Erkel Színház sztárjai - Brasch Bence, Ember Márk, Veréb Tamás, Fehér Tibor, Feke Pál, Puskás-Dallos Péter, Kovács Gyopár, Vágó Zsuzsi, Cseh Dávid Péter, Fejszés Attila, Braga Nikita, Péntek Fanni és Tóth Angelika – mellett különleges díszvendégei is lesznek a szilveszteri shownak. A magyar táncdal állócsillagai, Korda György és Balázs Klári a téli időszakban nem terveztek fellépést vállalni, az Erkel hívására azonban igent mondtak, így felhangzik majd a BÚÉK Erkel! keretében a Reptér vagy a Találd ki gyorsan a gondolatom című örökbecsű sláger is.

A szilveszteri show-t Szente Vajk álmodja színpadra, a koreográfiáért ezúttal is Túri Lajos Péter felel.

Az utolsó jegyek még elérhetők: BÚÉK ERKEL – szilveszteri dobbanaszív - Erkel Színház | Jegy.hu