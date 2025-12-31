RETRO RÁDIÓ

Nem lehet feldolgozni: Elhunyt John F. Kennedy unokája, Tatiana Schlossberg

35 éves volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.31. 09:48
kennedy unokája tatiana schlossberg jfk library foundation elhunyt

"A mi gyönyörű Tatianánk elment ma reggel. Örökké a szívünkben él majd." - írta a JFK Library Foundation a Facebook oldalán. Itt jelentette be John F. Kennedy unokája családja, hogy a 35 éves nő elhunyt.

Gyertya
Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Hosszú betegség után távozott el az élők sorából a fiatal hölgy, aki Caroline Kennedy diplomata és Edwin Schlossberg formatervező lánya volt. A BBC cikke szerint Schlossberg 2024 májusában lett rákos, akut mieloid leukémiával diagnosztizálták második gyermeke születése után.

