Nem lehet feldolgozni: Elhunyt John F. Kennedy unokája, Tatiana Schlossberg
35 éves volt.
"A mi gyönyörű Tatianánk elment ma reggel. Örökké a szívünkben él majd." - írta a JFK Library Foundation a Facebook oldalán. Itt jelentette be John F. Kennedy unokája családja, hogy a 35 éves nő elhunyt.
Hosszú betegség után távozott el az élők sorából a fiatal hölgy, aki Caroline Kennedy diplomata és Edwin Schlossberg formatervező lánya volt. A BBC cikke szerint Schlossberg 2024 májusában lett rákos, akut mieloid leukémiával diagnosztizálták második gyermeke születése után.
